Décidément les Aigles vont encore prendre leur mal en patience avant de battre l’éléphant de la Côte d’Ivoire. Ils sont encore tombés en quart de finale face aux éléphants réduits à 10, affaiblis, mais coriaces. Les Aigles avaient dominé cette rencontre jusqu’à la 86ième minute où leur destin a basculé par une égalisation contre le cours du jeu avant que leur sort ne soit définitivement scellé à l’ultime minute de la prolongation par un deuxième but synonyme de fin de parcours par ces talentueux et séduisants joueurs du Mali. Comme dit un adage de chez nous, le voleur de Markala est vraiment connu, il s’agit de Binadian. Le responsable de cette débâcle est sans nul doute l’entraineur Éric Sékou Chelle

L’on ne se fatigue jamais de rappeler qu’il y a deux entités qui font l’unanimité au Mali et autour desquelles le peuple s’est toujours mobilisé, c’est l’armée et l’équipe nationale de foot Ball. En dépit de la véritable traversée du désert que subissent les maliens, Ils se sont rassemblés autour de leur équipe nationale pour la supporter. Certains n’ont d’ailleurs ni ménagé leur énergie ni même lésiné sur les moyens pour se rendre en Côte d’Ivoire afin de soutenir les Aigles. Au finish la déception a été simplement grande. Le hic est que cette équipe malienne a été battue par une équipe ivoirienne réduite à 10, affaiblie et techniquement en déca de l’équipe malienne. Comment comprendre qu’après avoir dominé de bout en bout cette équipe ivoirienne avec un pénalty raté et un but marqué, l’entraineur Éric Sékou Chelle, à quatre minutes de la fin du match fait sortir les cadres de l’équipe, comme Lassine Sinayoko, Amadou Haïdara. Sans pression par devant l’équipe ivoirienne a repris du poil de la bête en dominant pendant les quatre dernières minutes avant d’obtenir l’égalisation, renvoyant les deux équipes en prolongation. Il a fallu attendre la 118ième minute pour voir briser l’espoir de toute une nation avec ce deuxième but qui était synonyme de coup de massue donné à l’équipe malienne. La chance a bel et bien souri aux Aigles, mais c’est le coaching qui a été lamentable.

En somme, ce n’est pas par manque de joueurs de qualité, car l’équipe nationale regorge des talents à la fois jeunes et très engagés. L’on ne peut qu’endosser la responsabilité de la défaite de l’équipe nationale à l’entraineur Éric Sékou Chelle qui a vendu la peau de l’éléphant avant de l’avoir abattu. Il revient à la fédération de tirer toutes les leçons de cette CAN pour prendre les décisions, les meilleures pour le bonheur du foot Ball malien.

Youssouf Sissoko

