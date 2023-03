Les grandes légendes au Rwanda : Ecrire l’histoire avec le VCWC

Le Rwanda accueillera le championnat du monde des clubs vétérans (VCWC) en mai 2024. Ce sera la toute première fois que le tournoi aura lieu.

Les capitaines des équipes qui devraient participer au VCWC ont été accueillis par une démonstration spectaculaire de drones au Kigali Convention Center (KCC) dans la nuit du vendredi 17 mars 2023.

Voir huit capitaines des régions du monde (Ouest et centre d’Afrique, Est et sud d’Afrique, Nord Afrique et Middle-West, Nord et l’ouest de l’Europe, l’Est et le sud de l’Europe, le Sud de l’Amérique, le Nord de l’Amérique, l’Asie et l’Océanie) dans un et même évènement spécial dit « Gala de « Grandes Légendes » n’est pas quelque chose de commun. C’est pourtant ce qu’on a vécu ce vendredi 17 mars, à l’occasion de la venue de plusieurs Grandes Légendes du VCWC 2024.

Le ministre rwandais des Sports, a souligné l’utilité de ce Gala de Grandes Légendes en prélude au championnat du monde des clubs vétérans de mai 2024 dans son pays. « Inspirés par la passion de nos légendes et l’enthousiasme de notre peuple, nous sommes prêts pour le VCWC2024 » dira Aurore Mimosa Munyangaju, en s’adressant aux invités du dîner de gala Leading Legends, vendredi au Kigali Convention Center.

Il s’agit d’une initiative louable qui mérite soutien et accompagnement pour le plus grand bénéfice du sport, et l’hommage aux légendes du football en particulier. Les huit capitaines en recevant leurs fanions, l’ont fait savoir à l’image de l’ancien joueur de Valence, Gaizka Mendieta. « Merci à tous ceux qui ont rendu ce projet fantastique possible et d’avoir cru en cette incroyable initiative. Merci à l’équipe du VCWC, au gouvernement rwandais et à tous les partenaires. Le sport a le pouvoir de changer le monde » a déclaré l’Espagnol.

La directrice de Kigali Convention Center, Nelly Mukazayire, qui a eu le privilège d’annoncer le capitaine de l’équipe de la région Amérique du Sud, la légende Douglas Maicon du Brésil, dira que les futures générations bénéficieront de ce projet qui a des aspects économiques.

Le représentant de la Fédération rwandaise de foot, du sponsor officiel (Forzza) et celui du FNUAP de Kigali, Kwabena Asante-Ntiamoah, ont salué cette initiative et l’action du président Kagame et de son gouvernement.

Tout au long des minutes, des drones correspondant à des appareils d’éclairage ont été volés dans le ciel et ont été programmés pour effectuer des cascades et créer des motifs constituant des mots accueillants les Granges Légendes au Rwanda.

Ces mots incluent « VCWC », qui signifie championnat du monde des clubs de vétérans ; « La maison des légendes »; « FERWAFA » ; « Visiter le Rwanda » ; « D-420 » indiquant les jours restants pour que le tournoi ait lieu et « mai 2024 » indiquant le mois au cours comportant l’événement aura lieu.

Les Grandes Légendes du VCWC-2024 avoir rencontré les jeunes de différentes universités, se montraient particulièrement enthousiastes : « Il est important de voir avec quelles motivations les jeunes travaillent », lance la légende canadienne Hooper, lors de la cérémonie au Kepler College.

Les grandes légendes dirigeront des équipes composées de 150 joueurs qui devraient participer au VCWC 2024.

Il s’agit notamment du Brésilien Maicon Douglas, de l’Egyptien Wael Kamel Gomaa, du Sénégalais Khalilou Fadiga qui remplace le capitaine d’Asie, de l’Espagnol Gaizka Mendieta, de la Canadienne Charmaine Elizabeth Hooper, du Français Robert Pires, du Camerounais Patrick M’Boma, et du Rwandais Jimmy Gatete.

Anthony Baffoe du Ghana, Jay Okocha du Nigeria, Geremi N’Jitap du Cameroun, et la Rwandaise, étaient également de la fête.

Huit régions du monde auront un capitaine et chaque équipe sera composée de 15 légendes masculines et 2 légendes féminines.

Parallèlement à la compétition de football, des forums visant à contribuer au développement durable auront également lieu. Tous ces événements sont programmés entre le 10 et le 20 mai 2024.

Le Chairman de VCWC2024, Fred Siewe, dira que cet évènement permettra également de mettre en place des actions sociales et d’organiser des visites de sites touristiques rwandais.

Les objectifs pour le président de la Fédération internationale de football vétéran, lors de son discours au Gala des Granges Légendes, sont de permettre aux Fans du ballon rond de savoir que les grandes légendes vivent, qu’elles actives et qu’elles mènent d’autres activités et que ces activités peuvent être des sources d’inspirations pour la jeunesse et impacter le monde.

Outre le ministre des Sports du Rwanda, on notait au Gala la présence des corps diplomatiques accrédités dont l’ambassade du Mali à Kigali, représenté par le ministre Conseiller, Chaga Koné.

420 jours de plus ! Cette nuit du vendredi 17 mars, cette soirée est entrée dans l’histoire. « Leading Legends -VCWC2024-Legends In Rwanda-Rwanda. « Écrire l’histoire avec le VCWC »

Correspondance particulière de

Boubacar Diakité Sarr

Depuis Kigali

Commentaires via Facebook :