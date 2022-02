Dans un stade de Mestalla ensoleillé, le FC Barcelone s’est largement imposé sur la pelouse du Valence CF (4-1) et prépare de belle manière le barrage retour de la Ligue Europa à Naples jeudi prochain.

Suite de la 25e journée de la Liga : après son match nul en Ligue Europa face à Naples, le FC Barcelone se déplaçait à La Mestalla pour y affronter le Valence CF. Sixièmes avant la rencontre, les Catalans de Xavi Hernandez proposaient un 4-3-3 habituel avec un trio offensif composé de Ferran Torres, Ousmane Dembélé, aligné pour la première fois depuis le 12 janvier dernier en Supercoupe d’Espagne, et Pierre-Emerick Aubayemang pour sa première titularisation en championnat. Quant au club Che, désireux de retrouver la première partie de tableau, son entraîneur José Bordalas alignait le même dispositif tactique avec les présences d’Ilaix Moriba dans l’entrejeu et Gonçalo Guedes à la pointe de l’attaque.

Le début de rencontre entre les deux formations était très animé, avec une succession de séquences intéressantes dans les deux camps. L’ex-Blanquinegro Ferran Torres avait l’occasion de surprendre son club formateur, voyant Aubameyang trop court pour couper son centre à ras de terre au second poteau (19e). Mais le Gabonais avait plus de réussite quelques minutes plus tard : lancé par Alba, l’ancien d’Arsenal dégainait une frappe imparable pour Mamardashvili (1-0, 23e). Si le Barça croyait se faire égaliser avec le but contre-son-camp de Ter Stegen, finalement refusé pour hors-jeu de Gaya (26e), De Jong faisait le break grâce au centre de Dembélé en une touche (2-0, 32e). PEA enregistrait même son premier doublé avec le Barça, sur un centre de Gavi (3-0, 38e).

Frisson de courte durée pour le Barça

Malgré le retard au score, le Valence CF montrait de bien meilleures intentions offensives après le 3-0 et pouvait même réduire la marque par l’intermédiaire de Carlos Soler, d’une superbe volée, si le ballon n’avait pas dépassé les limites du terrain au départ de l’action (41e). Après une suspicion de penalty à la suite d’une semelle de Mouctar Diakhaby sur Aubameyang, le numéro 10 espagnol attendait le retour des vestiaires pour confirmer cette motivation supplémentaire : sa tête plongeante trompait Marc-André ter Stegen juste après la pause (3-1, 53e) et croyait remettre le club che dans le match. C’était sans compter sur Pedri. Trois minutes après son entrée en jeu, le milieu de terrain espagnol envoyait une frappe surpuissante et légèrement déviée par Aubameyang pour creuser l’écart et permettre au Barça de souffler (63e).

Durant la dernière demi-heure, on sentait des locaux peu déterminés à mettre le doute dans les têtes des joueurs catalans, qui semblaient gérer le scénario de la rencontre en gardant le pied sur le ballon (65% de possession). Que ce soit Bryan Gil (67e), Uroš Račić (69e) ou bien Gonçalo Guedes (84e), les hommes de José Bordalas ne trouvaient plus la faille dans la défense catalane jusqu’au coup de sifflet final. Les Catalans avaient même des opportunités de sceller le sort de ce match par Aubayemang (79e), mis en échec par le portier géorgien, ou l’entrant Adama Traoré (90e+2). Score final : 4 buts à 1. Cette troisième victoire en quatre matches de Liga permet au FC Barcelone de remonter à la quatrième place et de revenir à un point de la première marche du podium, occupée par le Real Betis. Valence enchaîne un septième match sans le moindre succès et reste bloqué à la 12e place.

Source: https://www.footmercato.net/

