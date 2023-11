Le coup d’envoi de l’édition 2023 de la Ligue africaine des championnes a été donné le dimanche passé. Ce tournoi regroupant huit clubs venant de huit pays est une occasion pour la Caf et la Côte d’Ivoire, pays hôte, de jauger les infrastructures sportives et même hôtelières devant être utilisées lors de la Can Séniors prévue en janvier-février 2024.

A cette 3e édition de la plus importante compétition des clubs féminins d’Afrique, huit prennent part parmi lesquels deux anciens vainqueurs à savoir : Asfar du Maroc et Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud.

Club champion du Mali, l’AS Mandé connait sa 2e participation en trois éditions du tournoi que la Côte d’Ivoire abrite pour la première fois dans les villes de Korhogo et San Pedro.

Le match d’ouverture, disputé le dimanche 5 novembre 2023 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, a opposé l’Atletico Football Club d’Abidjan au Sporting Club Casablanca du Maroc. Les deux clubs participent à la compétition pour la première fois de leur histoire.

“La Ligue des champions féminine de la Caf est partie intégrante de la vision du président de la Caf, Dr. Patrice Motsepe, de rendre le football africain globalement compétitif et autonome ; et par la même occasion de créer des plateformes pour le développement du football féminin en Afrique. La troisième édition de la Ligue des champions féminine de la Caf est un grand rappel du chemin parcouru. Lorsque cet événement a été lancé en 2021, il s’agissait d’un pas audacieux dans la bonne direction. Aujourd’hui, de nombreux pays et clubs l’attendent avec impatience. La Ligue des champions féminine de la Caf nous a permis de redéfinir le paysage du football féminin en Afrique et de mettre en œuvre la stratégie de la Caf en offrant de nouvelles opportunités aux femmes”, a indiqué Kanizat Ibrahim, 5e vice-présidente de la Caf également présidente de la Commission du football féminin de l’instance.

Pays organisateur de la Coupe d’Afrique des nations seniors qui va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire profite de cette Ligue des championnes pour effectuer les derniers réglages en attendant de recevoir la plus grande compétition africaine de football. A titre de rappel, Korhogo et San Pedro font partie des cinq villes hôtes de la prochaine Can masculine.

Alors que la Ligue des championnes est à sa 3e édition, l’AS Mandé connait sa 2e participation après avoir fini club champion du Mali et également champion de la zone Ufoa-A.

Avec huit clubs, deux poules de quatre ont été constitués. Les deux premiers se qualifient aux demi-finales pour une place en finale.

A C.

Les groupes :

GROUPE A :

Atletico Abidjan (CIV), SC Casablanca (MAR), JKT Queens (TAN), Mamelodi Sundowns (RSA)

GROUPE B :

AS FAR (MAR), Ampem Darkoa (GHA), Huracanes FC (Guinée équatoriale), AS Mande (Mali)

