Battu 2-1 en terres madrilènes, le Borussia Dortmund a réussi à écarter l’Atlético de Madrid de son chemin au terme d’un match fou, avec un succès 4-2 (5-4 au cumulé).

En plus de cette affiche entre le Barça et le PSG à Montjuic, cette soirée européenne nous offrait un autre quart de finale retour de qualité. Après la victoire madrilène 2-1 à l’aller, les Colchoneros avaient un court avantage contre Dortmund, qui pouvait compter sur le facteur terrain. Lors du match aller, les hommes de Diego Simeone avaient globalement été supérieurs, mais avaient laisser filer un avantage de deux buts en fin de match, laissant les Allemands avec quelques options de qualification. Les deux équipes sortaient logiquement l’artillerie lourde. Contrairement à l’aller, la bande de Griezmann avait un peu plus d’adversité sur l’entame de match, et les débats étaient plutôt hachés, avec un tout petit round d’observation marqué par des fautes et des erreurs techniques des deux côtés.

Mais très vitee, ça allait s’enflammer. Dès la 3e minute de jeu, les locaux étaient proches de marquer. Seul face au but, alors qu’il pouvait reprendre directement, Sabitzer contrôlait. Mais Azpilicueta, avec un tacle glissé, empêchait le milieu de l’envoyer au fond. Deux minutes plus tard, c’était Alvaro Morata, parti en un contre un face à Kobel, ne cadrait pas seul face au portier allemand. Derrière, De Paul tentait sa chance de loin, mais Kobel l’attrapait bien (7e). Les deux équipes se projetaient vite et le premier quart d’heure était très animé. Il faut dire que les deux formations affichaient des largesses défensives évidentes. Peu à peu, Dortmund commençait à prendre l’ascendant sérieusement et Oblak se jetait bien pour capter cette frappe d’Adeyemi (17e). Les troupes de Terzic dominaient, et ce qui devait arriver arriva.

Des retournements de situation de partout !

Hummels trouvait Brandt dans la surface, un peu excentré sur la gauche. L’attaquant fixait Witsel, puis frappait en force, trompant un Oblak qui avait touché le ballon mais pas suffisamment pour l’empêcher de finir au fond (1-0, 34e). Et ce n’était pas terminé. Sabitzer trouvait Maatsen, arrivé en force. Le latéral enchaînait sur une frappe croisée qui battait le portier colchonero (2-0, 39e). En cinq minutes seulement, le BVB avait complètement renversé la situation. Une déroute terrible pour l’Atlético, et au retour des vestiaires, Diego Simeone procédait à trois changements. Et ce deuxième round allait bien démarrer pour les Rojiblancos. Sur un corner botté côté gauche, Hermoso reprenait de la tête. La trajectoire du cuir était déviée par Hummels qui battait malencontreusement son gardien (2-1, 49e). Redynamisés par l’entrée de joueurs comme Barrios ou Riquelme, les Madrilènes avaient pris le meilleur dans le jeu.

Dangereux lui aussi, Angel Correa allait être récompensé. Suite à une série de cafouillages sur une action qu’il avait lui-même lancé, il a pu expédier le cuir au fond des filets tant bien que mal, un peu en catastrophe (2-2, 64e). Comme Dortmund en première période, l’Atlético avait tout chamboulé et menait 4-3 au cumulé. Qualification assurée pour les Colchoneros ? Clairement pas. Les locaux ne lâchaient pas l’affaire, et Füllkrug signait le 3-2, d’une superbe tête sur un centre de Sabitzer (3-2, 71e). Puis, c’est l’Autrichien qui allait faire trembler les filets. Après une bonne feinte, l’ancien de Manchester United décochait un tir puissant pour remettre les siens devant au cumulé (4-2, 5-4 au total). En feu, Sabitzer était proche de s’offrir un doublé sur ce missile lointain, sorti brillament par Oblak (87e). Le score n’a plus bougé, et Dortmund défiera le vainqueur du choc entre le PSG et le Barça en demies (match non terminé actuellement, NDLR) !

Source: https://www.footmercato.net/

