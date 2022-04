Moins d’un mois après le limogeage de Mohamed Magassouba, la fédération malienne de football (Fémafoot) a lancé le processus de recrutement de son successeur. L’appel à candidature est ouvert à tous les techniciens maliens ou étrangers dont les qualifications et compétences sont avérées pour l’accomplissement de la mission.

Le processus de recrutement du nouveau sélectionneur malien de football est lancé. Dans son appel à candidature, la fédération malienne de football (Fémafoot) a assigné plusieurs missions au prochain sélectionneur des Aigles. Il s’agit de mettre en place une équipe de football sur la base des nouveaux fondements, qualifier le Mali à la phase finale de la CAN 2023 et atteindre au minimum la demie finale, qualifier le Mali à la phase finale de la CAN 2025 et atteindre au minimum la finale.

Autres missions : qualifier le Mali pour la coupe du monde 2026 et atteindre les 1/8es de finale, contribuer auprès de la direction technique à la mise en place d’une politique de formation des jeunes joueurs devant intégrer le futur centre technique pour la relève, apporter son expérience dans la mise en œuvre de la politique technique de la Fémafoot entre autres de la formation des cadres techniques, selon le programme de la direction technique nationale, etc.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires de diplômes fédéraux ou étrangers obtenus à la suite de formations (licence A Pro Caf, Licence A Pro Uefa ou tout autre diplôme reconnu équivalent), avoir une connaissance de la langue française, avoir une bonne connaissance du football africain et mondial, être disposer à résider en permanence au Mali pendant la durée du contrat, être porteur d’un projet sportif, avoir un bon carnet d’adresse dans le milieu professionnel, avoir un bon palmarès en tant qu’entraîneur, etc.

Les dossiers doivent être déposés au secrétariat général de la Fémafoot au plus tard le 20 avril. Le nouveau sélectionneur aura un contrat de trois ans. Les noms de Éric Sékou Schell, de Djibril Dramé, Aliou Badara Diallo dit Conti et Mamoutou Kané sont cités comme des potentiels candidats au poste de sélectionneur des Aigles du Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :