Mali-Namibie : Attention au piège namibien !

Auteurs de 4 points en deux matchs, les Aigles du Mali, leaders du groupe E, jouent leur qualification demain mercredi. A l’occasion de cette rencontre comptant pour la 3e et dernière journée de groupes, le Mali sera opposé à la Namibie (17 h GMT) en vue d’une place en 8es de finale. Malgré leur leadership, les Aigles doivent faire attention au piège namibien bien que 3e avec 3 points -3. Dernière avec 1 point -1, la Tunisie peut également prétendre à la qualification en affrontant l’Afrique du Sud (2e avec 3points, +2).

Après deux journées de suspens, le verdict va tomber dans le groupe E de la Can demain mercredi en ce qui concerne les qualifiés. Auteur de 4 points après une victoire et un match nul enregistrés respectivement face à l’Afrique du Sud (2-0) et la Tunisie (1-1), le Mali a son destin en main au moment d’affronter la Namibie, 3e avec 3 points -3 au coup d’envoi.

La position de leader du groupe peut gonfler à bloc le moral des hommes du sélectionneur Eric Sékou Chelle. Sauf que ces derniers devront se méfier du piège namibien. Cette équipe qui a lourdement courbé l’échine devant l’Afrique du Sud que les Aigles du Mali ont pourtant dominée par 2 buts à 0.

Le complexe de supériorité et l’esprit de condescendance pourraient constituer un handicap sérieux. Ce dernier match des Aigles, ils doivent le jouer pour le gagner pour s’éviter toute surprise désagréable. Même si un match nul suffit à leur bonheur pour composter le ticket des 8es de finale, le capitaine Hamari Traoré et ses partenaires devraient cravacher dur pour réaliser un résultat positif d’autant plus que la Namibie mettra tout son poids dans la balance afin de continuer l’aventure ivoirienne.

Le Cap-Vert et le Sénégal à l’abri

Au terme de la 2e journée de la phase de groupes, seuls le Cap-Vert et le Sénégal avaient composté leur billet pour la suite de la compétition après deux victoires alignées dans leurs groupes respectifs. Pour les autres équipes, tout se joue lors de cette 3e et dernière sortie de groupes. C’est dire que chacune des 22 autres équipes avaient leurs chances de poursuivre dans la compétition notamment en fonction des derniers résultats de groupes. Car avec 24 équipes participantes, seulement huit seront éliminées à l’issue de la phase de groupes.

En effet, depuis l’instauration du format à 24 équipes lors de la précédente édition au Cameroun, quatre places supplémentaires ont été mises en jeu pour les quatre meilleures troisièmes de l’ensemble des six groupes pour les qualifications en 8es de finale.

A. C.

Résultats et suite du programme

Samedi 13 janvier

21 h : Côte d’Ivoire-Guinée-Bissau : 2-0

Dimanche 14 Janvier

14 h : Nigeria-Guinée équatoriale : 1-1

17 h : Egypte-Mozambique : 2-2

20 h : Ghana-Cap Vert : 1-2

Lundi 15 janvier

14 h : Sénégal-Gambie : 3-0

17 h : Cameroun-Guinée : 1-1

20 h : Algérie-Angola : 1-1

Mardi 16 janvier

14 h : Burkina Faso-Mauritanie : 1-0

17 h : Tunisie-Namibie : 0-1

20 h : Mali-Afrique du Sud : 2-0

Mercredi 17 janvier

17 h : Maroc-Tanzanie : 3-0

20 h : RD Congo-Zambie : 1-1

2e journée

Jeudi 18 janvier

14 h : Guinée Equatoriale-Guinée-Bissau : 3-0

17 h : Côte d’Ivoire-Nigéria : 0-1

20 h : Egypte-Ghana : 2-2

Vendredi 19 janvier

14 h : Cap Vert-Mozambique : 3-1

17 h : Sénégal-Cameroun : 3-1

20 h : Guinée-Gambie : 1-0

Samedi 20 janvier

14 h : Algérie-Burkina Faso : 2-2

17 h : Mauritanie-Angola : 3-2

20 h : Tunisie-Mali : 1-1

Dimanche 21 janvier

14 h : Maroc-RD Congo : 1-1

17 h : Zambie-Tanzanie : 1-1

20 h : Afrique du Sud-Namibie : 4-0

3e journée

Lundi 22 janvier

17 h : Guinée-Bissau-Nigéria

17 h : Guinée équatoriale-Côte d’Ivoire

20 h : Cap Vert-Egypte

20 h : Mozambique-Ghana

Mardi 23 janvier

17 h : Gambie-Cameroun

17 h : Guinée-Sénégal

20 h : Angola-Burkina Faso

20 h : Mauritanie-Algérie

Mercredi 24 janvier

17 h : Afrique du Sud-Tunisie

17 h : Namibie-Mali

20 h : Zambie-Maroc

20 h : Tanzanie-RD Congo

Kamory Doumbia, homme du match :

Même détermination et motivation que contre l’Afrique du Sud

Lors de ses deux premières sorties de groupe, le Mali a pu compter dans ses rangs deux joueurs élus “Homme du match”. Après Amadou Haïdara contre l’Afrique du Sud, un autre milieu de terrain à savoir Kamory Doumbia a remporté ce prix individuel face à la Tunisie.

En affrontant demain la Namibie, l’ancien joueur de l’Académie Jean-Marc Guillou de Bamako a déclaré qu’il croisera l’adversaire avec la même motivation et la même détermination que lors de la victoire sur l’Afrique du Sud (2-0).

Après Amadou Haïdara pour le compte de la première journée, un autre milieu de terrain malien a remporté le prix de “Meilleur joueur” du match contre la Tunisie. A l’issue d’une opposition épique soldée sur le score de 1-1, Kamory Doumbia a été élu par les experts de la Caf “Man of the match”. C’est le premier prix individuel dans la compétition pour le meilleur buteur des Aigles lors des éliminatoires de la même Can que le joueur dispute pour la première fois.

Malgré ce prix, s’exprimant en conférence de presse à la fin de la partie, Kamory a estimé que le résultat de l’équipe était plus important que sa récompense individuelle : “Je suis fier de cette récompense mais ce ne sont pas les trophées individuels qui comptent. Nous devons gagner en équipe. Ce fut un match difficile qui nous a vraiment mis à l’épreuve, mais nous avons réussi à obtenir un score de parité et à maintenir notre objectif en vie”.

En se projetant sur le dernier match de groupe des Aigles, le joueur reste déterminé et motivé au moment d’affronter la Namibie : “Nous allons essayer de gagner. Nous jouerons avec faim et détermination. Nous voulions gagner le match et nous avons eu des moments forts, puis les choses ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions et nous n’avons pas pu trouver le chemin des filets. Le dernier match est crucial, et nous allons faire de notre mieux”.

Le match Mali-Namibie compte pour la troisième journée dans le groupe E est prévu le mercredi 24 janvier au Stade Laurent Pokou de San Pédro à partir de 17 h GMT.

A C.

