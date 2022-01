Tout juste après le match d’un but partout contre la Gambie, Mamoutou Touré dit “ Bavieux ” a tenu à requinquer le moral des Aigles du Mali. “Nous avons fait match nul. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec l’arbitrage. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Le match est fini ! Pour moi, vous êtes de grands garçons. Vous devez vous remobiliser pour battre la Mauritanie. Telle est notre mission aujourd’hui. Nous n’avons rien perdu. Cela ne change rien dans nos stratégies. Nous avions voulu gagner le match contre la Gambie, mais Dieu en a décidé autrement. Allez-vous vous mettre à la place de Dieu ? Qu’est-ce qu’on peut changer à la décision de Dieu ? En responsables, nous allons analyser le match et tirer les conclusions. L’arbitrage a beaucoup joué sur nous. L’arbitre ne faisait que nous donner des cartons. Cela n’est pas grave. Nous devons nous remobiliser pour gagner le dernier match contre la Mauritanie et nous serons qualifiés pour les 1/8 de finales. Donc, les gars, rien n’est perdu. Ne vous découragez pas, ne vous démobilisez pas. L’objectif reste intact : c’est la qualification pour les 1/8 de finale

. Donc, il n’y a aucun problème. Avec leur match nul, les Gambiens ont couru partout pour le manifester. Cela veut dire que vous avez une valeur. Il faut cultiver cela. Donc, on va se remobiliser pour gagner contre la Mauritanie”, a-t-il lancé comme message.

ABH, envoyé spécial

Après le match contre la Gambie :

Mossa Ag Attaher reste toujours confiant !

le dimanche 16 janvier 2022, j’ai assisté au deuxième match des phases de groupe de la coupe d’Afrique des Nations des aigles au stade de Limbé. Le match s’est soldé par un score nul, 1 but partout. Nous avons encore un dernier match à jouer contre la Mauritanie ce jeudi, et sommes confiants que nous nous en sortirons vainqueurs. Tous mes encouragements aux joueurs et au staff technique. Mes sincères et vifs remerciements aux supporters pour la mobilisation».

Commentaires via Facebook :