La Tunisie a pris une nette option sur la qualification pour le Mondial 2022, en s’imposant sur le terrain du Mali (0-1), vendredi dans le cadre du barrage aller.

Devant un stade du 26 mars bien garni, les Aigles s’assuraient d’entrée de jeu, la possession du ballon. Une frappe du revenant Abdoulay Diaby poussait Ben Saïd à la parade (15ème). C’est ensuite une frappe enroulée puissante de Bissouma qui frôlait le montant gauche de Ben Saïd et faisait courir un frisson dans les tribunes (29ème). La Tunisie répliquait par Ben Romdhane, dont la frappe croisée à ras de terre menaçait Mounkoro (33ème).

Le cauchemar de Sissako

Alors qu’ils dominaient globalement leur sujet, les hôtes allaient se saborder. Sentant Jaziri venir dans son dos, Moussa Sissako remettait le ballon vers son but. Stupeur, sa passe mal dosée trompait Mounkoro (37ème, 0-1) ! Sonné, le jeune défenseur du Standard de Liège était consolé par ses coéquipiers. La troisième sélection de cet ancien du PSG tournait ensuite au cauchemar total. Distancé par Jaziri, le joueur de 20 ans accrochait l’attaquant du Zamalek. M. Tessema sort immédiatement le carton rouge.

Coincés entre le désir de se racheter et la crainte de se découvrir, les Maliens tentaient mais n’allaient jamais mettre hors de position une Tunisie ravie de l’aubaine. Recroquevillés, les Aigles de Carthage réussissent le coup parfait en s’imposant sans encaisser de but. De quoi aborder le plus sereinement du monde la manche retour, le mardi 29 mars à Radès.

Source : football365.fr

L’Egypte gagne la première manche contre le Sénégal

L’Egypte a remporté la manche aller face au Sénégal (1-0), vendredi au Caire dans le cadre des barrages qualificatifs du Mondial 2022.

L’Egypte a battu le Sénégal (1-0), vendredi en barrage qualificatif aller du Mondial 2022. Devant un stade International du Caire à guichets fermés, cette rencontre entre finalistes de la dernière CAN débutait par un coup de théâtre. Servi dans la surface, Salah pivotait et trouvait la transversale. Le ballon ricochait sur l’infortuné Saliou Cissé et terminait sa course au fond des filets de Mendy (4ème, 1-0) ! Désorientés par ce but malheureux, les champions d’Afrique perdaient ensuite la blessure d’Abdou Diallo, remplacé par Pape Abou Cissé (15ème). Plus joueurs que pendants, les Pharaons insistaient, notamment sur les côtés. Un bon coup de tête de Mostafa Mohamed trouvait les gants de Mendy (24ème).

Le temps fort égyptien terminé, le Sénégal se reprenait. Les hommes d’Aliou Cissé remontaient le bloc et poussaient pour égaliser. Les intentions étaient là, mais les occasions nettes restaient rares, à l’exception de cette frappe de Sadio Mané, prise en léger déséquilibre au grand soulagement des Egyptiens (37ème). La sortie d’Abdelmoneim, touché au visage et remplacé par Yasser Ibrahim (39ème), ne changeait rien à la physionomie du match, réduit progressivement à une attaque-défense.

Mané manque la cible

Le Sénégal allait-il refaire son retard ? Tel était l’enjeu de la seconde période. Il s’en fallait de quelques centimètres, quand Sadio Mané envoyait son coup de tête au ras du poteau gauche (50e). Les Lions de la Teranga continuaient ensuite de se casser les crocs sur El-Shenawy et cette compacte défense des Pharaons. Ce sont ces derniers qui, par l’intermédiaire de Marmoush, se créaient la dernière grosse occasion (86ème). Le score en restait là. Le Sénégal devra renverser la vapeur sur sa pelouse, mardi.

