“Je m’engage à rehausser le niveau de motivation que nous donnons aux clubs de 1ère et 2ème divisions”

L’ancien ministre des Sports puis de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Me Jean-Claude Sidibé, candidat à la présidence de la Fédération malienne de basket-ball, et son équipe de campagne étaient face à la presse le mardi 27 décembre dernier à l’hôtel Millenium à l’ACI-2000 pour présenter leur programme de campagne. Celui-ci est basé sur cinq axes prioritaires.

La conférence de presse était animée principalement par Me Jean-Claude Sidibé, candidat à la présidence de la Fédération malienne de basket-ball, accompagné par Mamadou Boubel Konaté, son directeur de campagne, Djibrilla Cissé, président de la commission compétition du bureau sortant et soutien de taille de Me Jean-Claude Sidibé.

D’entrée de jeu, Me Sidibé a présenté ses sincères excuses à la presse pour n’avoir pas accepté de lui accorder d’interviews concernant sa candidature. Selon lui, il fallait attendre d’aller d’abord à la rencontre des acteurs du basket-ball avant de se prononcer sur sa candidature à la présidence de la Fédération malienne de basket-ball.

“Je présente toutes mes excuses pour avoir refusé de donner des interviews à la presse parce qu’il fallait donner la chance aux deux groupes de candidats de se retrouver. Nous sommes en fin d’année, je voudrais présenter à l’ensemble de la presse malienne mes vœux pour nouvel an afin que l’année 2023 soit une exaltante année pour la presse et surtout pour le pays qui souffre depuis des années”, a-t-il poursuivi.

Il a profité de l’occasion pour remercier les membres du bureau sortant injustement mis à l’écart par l’instance dirigeante du basket-ball mondial. “Il n’y a que dans notre famille du basket-ball que le président, son 1er vice-président et le secrétaire général sont suspendus, mais nous sommes restés débout. L’objectif de ce complot était de faire tomber la Fédération malienne de basket-ball, mais elle n’est pas tombée. Il faut saluer cette résilience parce que nous croyons à notre objectif. Ils veulent faire croire que le bureau sortant n’a pas travaillé. A mon avis, parmi les fédérations nationales de basket, celle qui était dirigée par Harouna B. Maïga était la meilleure que le Mali a connue. C’est cette fédération qui a amené le Mali à la 2e place mondiale. Le Mali est le seul pays africain à avoir une médaille mondiale en basket.

Ce n’est pas le Sénégal, l’Angola, l’Egypte, mais le Mali. En plus de cela, c’est cette fédération qui a amené l’équipe nationale U19 à la 4e place mondiale. Personne n’a pu faire cet exploit pour le Mali. Les membres du bureau sortant ont du mérite et je les félicite”, a-t-il témoigné.

L’ancien ministre des Sports et de la Formation professionnelle a ajouté que le basket-ball malien a atteint un certain niveau qu’il ne faut pas la mettre dans les mains des aventuriers. “Aujourd’hui, le basket-ball malien est en train d’avancer et nous pensons que nous avons les moyens et les armes avec l’équipe que nous avons pour amener le Mali plus loin encore dans les quatre ans à venir. Je suis candidat parce que je suis un amoureux du basket-ball.

Depuis que j’ai quitté mes fonctions ministérielles, j’ai suivi toutes les équipes nationales partout dans le monde à mes frais parce que j’aime cette discipline”, a-t-il laisse entendre.

Un programme très ambitieux

Pour maintenir les acquis et développer davantage la discipline au Mali, Me Jean-Claude Sidibé et son équipe ont rédigé un programme ambitieux qui tourne autour de cinq axes. “Nous avons fait un programme en cinq axes. Le premier axe est basé sur le fonctionnement de l’administration du bureau fédéral, des ligues et des districts. Cela nécessite une bonne gestion administrative, de la disponibilité, une synergie d’action. La nouvelle gouvernance imposée offre un service de qualité aux acteurs. L’administration sera plus performante en la dotant de ressources humaines compétentes. Je m’investirai à ce que les ligues aient un siège fonctionnel et un local équipé. Le deuxième axe est basé sur la mise en place d’une direction technique nationale (DTN) fonctionnelle et compétente. Nous avons beaucoup souffert des problèmes avec les entraineurs parce que notre DNT n’était pas forte, c’est-à-dire qu’elle n’était pas dotée de moyens. La DTN que nous allons mettre en place aura des relais dans des points focaux dans toutes les ligues régionales”, a-t-il poursuivi.

“Le troisième axe est le programme du basket-ball à l’école et dans les centres. Ce programme constituera un pan important de notre mandat. Il sera mis en place avec l’accompagnement des autorités scolaires notamment les académies sur tout le territoire national. Les districts de basket-ball seront les principaux animateurs de ce programme. Quant au quatrième axe, il est un programme d’accompagnement et de motivation des clubs de première et deuxième divisions.

Aujourd’hui, le Stade malien de Bamako est qualifié pour la phase finale du BAL (Africa Basketball Ligue), au Rwanda, il faut que nous puissions accompagner ce club qui est un club privé. Je m’engage à cet accompagnement. En plus de cela, je m’engage à rehausser le niveau de motivation que nous donnons aux clubs de première et deuxième divisions.

Je veux vous dire que ces engagements seront tenus avec ou sans les partenaires. Le cinquième axe est basé sur la formation continue des acteurs. Je suis un ancien ministre de la Formation et je sais ce que c’est que la formation.

Un pays sans ressources humaines est voué en échec. Nous devons former les acteurs du basket-ball pour que nous puissions avoir de résultats satisfaisants. En 2014, nous avions commencé la formation, mais avec l’apparition de la Covid-19 tout a été arrêté. Nous allons reprendre ces formations au niveau de tous les acteurs”, a-t-il promis, exhortant les acteurs du basket-ball.

Mahamadou Traoré

Djibrila Cisse, commissaire FIBA et ex-président de la commission compétition de la FMBB

“Je m’aligne dernière ce grand homme parce que nous partageons la même vision pour le basketball malien”

Le président de la commission compétition du bureau sortant, Djibrilla Cissé était candidat pour la présidence de la Fédération malienne de basket-ball. Pour l’intérêt de la balle au panier malien, il a décidé de renoncer à sa candidature pour soutenir Me Jean-Claude Sidibé. Au cours de la conférence de presse, il a indiqué qu’il s’est aligné dernière Me Jean-Claude Sidibé parce qu’ils partagent la même vision pour le basket-ball malien.

u cours de la conférence de presse de présentation du programme du candidat, M. Cissé a révélé l’apport de Me Jean Claude Sidibé dans le rayonnement du basket-ball malien. “Me Jean-Claude Sidibé et moi avons un passé commun et en plus de cela nous avons une vision commune pour le basket-ball malien. J’ai beaucoup travaillé avec Me Jean-Claude Sidibé et je connais ses valeurs. J’ai été membre de plusieurs bureaux de la Fédération malienne de basket-ball à commencer par celui de feu Cheick Oumar Diallo et Hamane Niang. J’ai été tour à tour également membre du bureau d’Abdallah Haïdara, Seydou Diawara, Jean-Claude Sidibé et celui du bureau sortant de Harouna B. Maïga”, a-t-il expliqué. Il a ensuite révélé qu’après les candidatures, Me Jean-Claude Sidibé et lui se sont concerté à plusieurs reprises. “A l’issue de cette concertation, nous avons décidé d’être ensemble. C’est lui qui est notre candidat pour la présidence de la Fédération malienne de basket-ball et je m’aligne dernière ce grand homme parce que nous partageons la même vision pour le basket-ball malien. Aujourd’hui, le basket-ball malien est au firmament du basket-ball africain et mondial. Ce sont de gros efforts qui ont été faits afin que nous puissions atteindre ce niveau et notre devoir, c’est de nous atteler à maintenir le Mali à ce niveau parce qu’il est plus facile d’être au sommet, mais plus difficile de se maintenir”, a-t-il précisé. Et d’ajouter qu’il convaincu que le candidat Me Jean-Claude Sidibé réussira la mission de maintenir notre basket-ball au sommet.

