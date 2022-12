Le Haut Comité pour les Projets et l’Héritage a tenu à fournir des services de haut niveau aux représentants des médias du monde entier, afin de s’assurer que leur expérience au Qatar lors de leur couverture du Mondial de la Fifa, qui se déroule au Qatar, soit fluide et agréable, en faisant installer un Centre de Médias au pays hôte, offrant ainsi pour la première fois une expérience unique dans l’histoire de la Coupe du Monde.

« De bonnes conditions de travail », parle Tuvesh, journaliste de la Modalvie « Rien ne manque aux journalistes pour faire correctement leur travail au Qatar et si toutes les Coupes du Monde pouvaient être ainsi», Collins de la presse kenyane.

A l’image du Qatar National Convention Center (centre nerveux des médias), le Centre des Médias du pays hôte, situé au cœur de Msheireb Downtown Doha, offre une gamme de services pour offrir les meilleures conditions de travail à des milliers de représentants des médias de différents pays du monde, y compris des représentants des médias et de la radiodiffusion accrédités par la Fifa.

L’accréditation des médias du pays hôte donne accès à la Fifa Fan Festival et aux zones réservées aux supporters, et est liée ipso facto à une autorisation de tournage, qui permet aux médias et aux diffuseurs accrédités de filmer dans divers endroits du pays, notamment : Souq Waqif, Katara, Musheireb, la Corniche et d’autres sites tels que détaillés sur le portail des médias du Qatar.

La directrice exécutive du Département de la communication et des médias auprès du Haut Comité pour les Projets et l’Héritage, Mme Fatima Al-Nuaimi, a indiqué dans une déclaration précédente que : « La création du Centre des Médias du pays hôte s’inscrivait dans le cadre des efforts constamment fournis par le Comité pour apporter aux représentants des médias, y compris les correspondants, les représentants des diffuseurs et les photographes, une expérience efficace dans un site intégré, qui leur assure des services et des installations de pointe pour effectuer leurs tâches professionnelles lors de la couverture des compétitions et des événements du tournoi ».

Le Centre des médias du pays hôte fournit tout ce dont les professionnels des médias ont besoin pour exercer leurs fonctions tout au long de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Il comprend de nombreuses installations, dont une salle pour les conférences de presse, des studios, des bureaux de travail et une salle des médias pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, comme il est ouvert 24 heures sur 24 pendant le championnat du monde.

Les professionnels des médias suivent la retransmission en direct des matches de la Coupe du monde sur des écrans géants dans le Centre des Médias du pays hôte, où sont tenues des conférences de presse pendant le tournoi, et qui donne aux professionnels des médias la possibilité d’interviewer les porte-parole du Haut Comité ou des représentants de l’État.

Correspondance particulière

Boubacar Diakité Sarr

Depuis Doha au Qatar

Commentaires via Facebook :