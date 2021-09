Nid des Aigles : C’était « forclos » pour Bissouma

Le sélectionneur des Aigles du Mali a publié, le jeudi 26 août, la liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre le Rwanda (le 1er septembre) et l’Ouganda (le 6 septembre). Le grand absent de la liste des 28 joueurs est le milieu de terrain de Brighton, Yves Bissouma. Interrogé sur la non sélection de l’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako, Mohamed Magassouba a répondu à la question.

La fin de la semaine ayant précédé la publication de la liste a été fortement animée par des débats autour d’Yves Bissouma, après la sortie médiatique de ce dernier, s’en prenant au staff technique des Aigles. La réponse un peu diplomatique du sélectionneur a permis de ne pas attiser le feu dans le Nid. Ainsi, tout le monde attendait avec impatience de connaitre l’identité des joueurs qui seront convoqués à l’idée de savoir si l’appel sera fait de nouveau à Bissouma après sa diatribe.

Après avoir brillé par son absence répétée depuis plusieurs années, le milieu de terrain du club anglais de Brighton n’était décidément plus dans le plan du coach Mohamed Magassouba pour ces deux rencontres. Et malgré sa sortie médiatique (un peu tardive) se montrant enclin à revenir sous certaines conditions, le technicien malien a fait savoir que c’était déjà forclos pour Yves Bissouma en ce qui concerne les deux premières journées éliminatoires du Mondial qatari. Ce qui justifierait son absence sur la liste des 28 joueurs convoqués le jeudi passé. « Pour pouvoir compter sur un joueur en sélection nationale, il est demandé d’envoyer la lettre de convocation à son club au moins 15 jours avant la date du regroupement. Avec Bissouma, on n’était plus dans le délai puisque le regroupement des Aigles est prévu pour le 30 août », a expliqué Mohamed Magassouba pour se justifier par rapport à la non sélection du joueur qui n’a manifesté sa volonté de revenir que le dimanche 22 août dernier.

Alors que certains estiment que le joueur a été sanctionné par son entraîneur pour sa prise de bec, le patron de l’encadrement technique fait ainsi savoir que c’était déjà forclos pour Bissouma qui était vraisemblablement, d’ailleurs, hors de son plan.

Outre l’absence de Bissouma, d’autres faits marquants attirent l’attention. C’est le cas de la première convocation de 6 joueurs qui vont découvrir le Nid des Aigles. Il s’agit de : le gardien de but Ismaël Diawara (Malmo, Suède), le défenseur Mahamé Siby (Strasbourg, France) et les attaquants Ibrahima Koné (Sarpsborg, Ukraine), Mahamadou Doucouré (Nîmes, France), Lassine Sinayoko (Auxerre, France) et Hamidou Sinayoko (Onze Créateurs, Mali) qui a fini meilleur buteur du championnat national 2020-2021 avec 19 réalisations.

Par ailleurs, l’on constate également la non sélection de trois joueurs pourtant constamment convoqués que sont : l’attaquant Sékou Koïta (RB Salzbourg, Autriche) pour raison de blessure, le défenseur Massodio Haïdara (RC Lens, France) et le gardien de but Adama Kéita (Gor Mahia, Kenya) certainement pour raison sportive.

Alassane Cissouma

LISTE DES 28 JOUEURS CONVOQUÉS

Gardiens (04)

Djigui Diarra (Young Africans, Tanzanie)

Ibrahim Bosso Mounkoro (TP Mazembé, RD Congo)

Mohamed Niaré (Stade malien de Bamako, Mali)

Ismaël Diawara (Malmo, Suède)

Défenseurs (07)

Hamari Traoré (Rennes, France)

Falaye Sacko (Victoria Guimarães, Portugal)

Charles Blonda Traoré (FC Nantes, France)

Mamadou Fofana (FC Metz, France)

Boubacar Kiki Kouyaté (FC Metz, France)

Senou Coulibaly (Dijon FC, France)

Mahamé Siby (Strasbourg, France)

Milieux (08)

Diadié Samassekou (Hoffenheim, Allemagne)

Cheick Oumar Doucouré (RC Lens, France),

Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne)

Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie)

Mohamed Camara (RB Salzbourg, Autriche)

Adama Traoré « Noss » (Hatayspor, Turquie),

Aliou Dieng (Al Ahly, Égypte)

Kouamé N’Guessan Rominique (Troyes, France)

Attaquants (09)

Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre)

Moussa Doumbia (Reims, France)

El Bilal Touré (Reims, France)

Adama Traoré « Malouda » (FC Sheriff, Moldavie)

Ibrahim Kané (Vorskla, Ukraine)

Ibrahima Koné (Sarspborg, Norvège)

Mahamadou Doucouré (Nîmes, France)

Lassine Sinayoko (Auxerre, France)

Hamidou Sinoyoko (Onze Créateurs, Mali)

