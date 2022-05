Déterminé à apporter son expertise à l’équipe nationale du Mali, l’ancien international avait exprimé son souhait de prendre les rênes de l’équipe nationale sénior du Mali pour permettre aux aigles de voler loin. C’est désormais chose faite ! Eric Sékou Chelle va retrouver la sélection malienne comme annoncé il y a quelques jours. Il aura pour mission de qualifier le Mali à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 et d’y faire un parcours honorable.

Âgé de 44 ans, Éric CHELLE a réussi une belle carrière de footballeur professionnel en France. Évoluant au poste de défenseur, il a notamment séduit pour ses valeurs lors de ses passages à Valenciennes (2003-2008) et au Racing Club de Lens (2008-2011) où il y porta le brassard de capitaine. Au total, Éric a disputé plus de 400 matchs dans l’élite du football français (Ligue 1 – Ligue 2), mais aussi en NATIONAL à ses débuts avec le FC Martigues. Joueur international, il a connu des sélections avec le Mali entre 2004 et 2006. Après une quinzaine de saisons au haut niveau, il raccroche les crampons et lance sa carrière sur les bancs de touche en qualité d’adjoint à Marseille-Consolat (National). Après deux saisons à ce poste, il prend les rênes de l’équipe en 2016 où, pour sa première, il échouera aux portes d’un grand bonheur (4ème ex-aequo au goal-average particulier avec le Paris FC). Éric fera en 2017 son retour dans son club formateur, au FC Martigues, mais cette fois-ci en qualité d’entraineur où, pendant 3 ans, il aura marqué de son empreinte le club. Notre nouveau coach vient de décrocher l’échelon le plus élevé du diplôme d’entraineur de Brevet d’Entraineur Professionnel de Football (BEPF) par l’institut de formation du football qui sélectionne chaque année 10 candidats. Un titre qui lui permet d’entrainer au plus haut niveau. Après le limogeage de Mohamed Magassouba en mars dernier, la Fédération Malienne de Football a officialisé ce samedi 07 mai 2022, l’arrivée de son nouveau sélectionneur, en la personne d’Eric Sékou Chelle. L’ex-international des Aigles connaitra sa quatrième expérience sur le banc d’une équipe première, après trois clubs amateurs en France : l’Athlético Marseille, le FC Martigues et plus récemment l’US Boulogne CO (mi-décembre 2021).

Moussa Samba Diallo

