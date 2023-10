Nid des Aigles : L’Ouganda supplée le Sénégal

Qualifiés à la phase finale de la Can/Côte d’Ivoire-2023, les Aigles du Mali sont déjà dans l’optique des préparatifs d’un tournoi dont le coup d’envoi sera donné dans trois mois. Ce mois-ci, deux matchs amicaux sont au programme dont un contre l’Ouganda qui vient remplacer le Sénégal.

Dans le cadre des préparatifs de la Can/Côte d’Ivoire-2023, le Mali et le Sénégal avaient rendez-vous le 13 octobre à Dakar pour une rencontre amicale. Ladite rencontre a été annulée d’un commun accord entre les deux Fédérations. Après cette annulation, le comité exécutif de la Fémafoot et ses agents de matches ont pu décrocher une autre rencontre amicale de préparation, a fait savoir la Fédération malienne de football.

Ladite rencontre se jouera à Bamako et à la même date, soit le 13 octobre prochain. Elle opposera les Aigles du Mali aux Grues d’Ouganda au Stade du 26-Mars à partir de 19 h. En plus, les Aigles poursuivront leur préparation en vue de la prochaine Can qui se disputera en Côte d’Ivoire et les éliminatoires de la Coupe du monde avec une autre rencontre amicale qui opposera le Mali à l’Arabie saoudite. Ce match se jouera au Portugal le mardi 17 octobre prochain.

A C.

Commentaires via Facebook :