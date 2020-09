Portugal : Maréga plante un doublé

Champion du Portugal en titre, le FC Porto de Moussa Maréga entame parfaitement bien la défense de sa couronne. Après son succès de 3-1 devant le Sporting Braga en ouverture de la Liga Nos le week-end dernier, le FC Porto a remis ça le samedi 26 septembre en écrasant la formation de Boavista (5-0) dans le cadre de la 2e journée du championnat.

Au cours de cette rencontre, l’attaquant malien Moussa Maréga s’est parfaitement illustré en inscrivant un somptueux doublé (67’ et 71’). Auteur de deux victoires en autant de sorties, le FC Porto occupe logiquement la première place du classement grâce à sa meilleure différence de buts (+7) contre (+6) pour son grand rival Lisbonnais, Benfica (6points).

ALLEMAGNE

Bayern chute face à Diadié et ses coéquipiers

Dans un match comptant pour la 2e journée de la Bundesliga allemande, le dimanche, Hoffenheim avec Diadié Samassekou a infligé une sévère correction au Bayer Munich (4-1). Invaincu depuis près de dix mois et 32 matches au total, le Bayern Munich tombe pour la première fois en championnat depuis décembre 2019. Grâce à ce succès éclatant, Samassekou et ses partenaires, auteurs de deux victoires en autant de sorties avaient pris les commandes du championnat avec 6 points.

TRANSFERT

Adama Niane retourne en France en 2e division

Ancien joueur de Troyes où il a été sacré meilleur buteur de la Ligue 2 en 2017 avec 23 réalisations, Adama Niane signe son retour en France. Prêté au KV Ostende en janvier 2020 par le Royal Charleroi Sporting Club (Belgique) qui l’avait engagé en 2018, l’attaquant international Aigle du Mali s’est engagé avec Sochaux après avoir satisfait à la visite médicale d’usage selon le club. Avec ce club pensionnaire de 2e division française, l’ancien joueur du Yeelen Olympique de Bamako a paraphé un bail de 2 ans. Après 4 journées jouées, Sochaux occupe la 5e place avec 8 points.

EUROPE

Le Bayer remporte la Super Coupe

Le Bayern décroche, le Jeudi 24 septembre 2020, la Super Coupe de l’UEFA pour la première fois depuis 2013 grâce à un succès 2-1 face à Séville après prolongation. L’Allemand Thomas Müller (Bayern) a été élu “Homme du match”.

Le Bayern a cherché à imposer son rythme d’entrée. Malgré un fort pressing des Bavarois, Séville a parfaitement réagi. Les joueurs de Julen Lopetegui ont connu un premier temps fort récompensé par un penalty obtenu au terme d’une magnifique action collective et suite à une faute de David Alaba sur Ivan Rakitić. Lucas Ocampos ouvrait ainsi le score.

Mais le Bayern allait rapidement réagir, reprendre sa marche en avant et souvent acculer Séville dans ses 20m. Là encore, l’important temps fort était converti en but, conséquence d’une nouvelle action collective de haute volée. Thomas Müller remettait de l’extérieur du pied vers Lewandowski qui décalait Leon Goretzka, lequel ajustait Yacine Bounou. À la pause, les deux équipes étaient dos à dos.

Le deuxième acte reprenait en suivant le même scénario : Séville contrôlait les premières minutes avant que le Bayern monte en puissance et domine la suite de la deuxième période. Lewandowski et Leroy Sané voyaient leur but refusé, respectivement pour hors-jeu et en raison d’une faute, Bounou intervenait ensuite devant Gnabry et Müller. Rien n’y faisait et Séville se procurait les dernières occasions de la deuxième période, la plus belle restant le face-à-face opposant Youssef En-Nesyri à Neuer, duel remporté par le portier allemand. À l’issue des 90 minutes, le score restait à égalité.

Ce duel se répétait en début de prolongation, Neuer détournant la frappe de En-Nesyri sur son montant, avant que le Bayern reprenne sa marche en avant et la convertisse en but, Javi Martínez, pour son dernier match avec le Bayern, plaçant sa tête sur un ballon repoussé par Bounou. Devant à la pause de la prolongation, le Bayern contrôlait la fin de match et n’était plus menacé, s’en allant ainsi décrocher son deuxième titre dans l’épreuve sept ans après le premier.

