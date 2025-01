Premier League: Elon Musk aimerait racheter Liverpool, selon son père

Dans une interview pour Times Radio, Errol Musk, le père d’Elon, a avoué que son fils, propriétaire entre autres du réseau social X, serait intéressé pour racheter le club de Liverpool.

Propriétaire du réseau social X ou de la marque automobile Tesla, Elon Musk pourrait débarquer dans le football. Au cours d’une interview, son père Errol Musk a confirmé que l’homme multimilliardaire avait manifesté son intérêt pour le rachat de Liverpool, détenu par Fenway Sports Group. “Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Ils vont augmenter le prix”, a d’abord confié Errol Musk auprès de Times Radio, en restant évasif sur d’éventuelles négociations concrètes. “Il aimerait bien, bien sûr. Tout le monde le voudrait, moi aussi.”

"Does your son want to buy Liverpool Football Club?"

"I can't comment on that. They'll raise the price."

Errol Musk confirms that his son, @ElonMusk, is interested in buying Premier League side Liverpool.@KaitBorsay pic.twitter.com/2xcRPH0b6k

— Times Radio (@TimesRadio) January 7, 2025