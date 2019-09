Pour cette 4ème journée, les Citizens se sont éclatés face à Brighton (4-0) grâce notamment à un doublé d’Aguero. Sheffield United obtient un nul inespéré face à Chelsea (2-2) et Leicester grimpe sur le podium grâce à sa victoire (3-1) sur Bournemouth.

Dans le cadre de la quatrième journée de Premier League, Manchester City accueillait Brighton à l’Etihad Stadium. A cette occasion, Pep Guardiola alignait son traditionnel 4-3-3 avec le trio Sterling, Aguero, Mahrez. Et le champion d’Angleterre ne mettait pas longtemps à prendre le contrôle des opérations. Bien lancé sur la gauche, David Silva perforait la défense de Brighton et distillait une offrande pour De Bruyne qui poussait le cuir au fond des filets (1-0, 2e). Idéalement lancés, les Citizens essayaient d’enfoncer le clou. Sur la droite, Mahrez lançait Aguero dans la surface qui croisait trop sa frappe (13e). Quatre minutes plus tard, l’international algérien s’amusait dans la défense et décochait une belle frappe bien captée par Ryan (17e).

Les opportunités se multipliaient pour City et De Bruyne bien servi par David Silva voyait sa frappe filer juste à côté (20e). A la demi-heure de jeu, Sterling sur la gauche effectuait un petit numéro et centrait pour David Silva au six mètres qui ne parvenait pas à redresser suffisamment le cuir (30e). Dans une bonne période, Manchester City perdait prématurément Aymeric Laporte sur blessure (33e). Un coup dur pour le défenseur central qui avait été convoqué par Didier Deschamps pour les matchs face à l’Albanie et Andorre. Juste avant la pause, les Citizens réalisaient le break grâce à Aguero. Suite à un superbe mouvement, De Bruyne centrait pour l’attaquant argentin qui fixait la défense et trompait Ryan d’une frappe imparable (2-0, 43e).

Chelsea craque en fin de match, Leicester sur le podium

Au retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola géraient tranquillement le match. Peu avant l’heure de jeu, City assénait le coup de grâce. Sur la gauche, Zinchenko trouvait David Silva dont la déviation lumineuse trouvait Aguero dont la frappe se logeait dans la lucarne de Ryan (3-0, 55e). Après ce troisième but, le champion d’Angleterre reculait pour procéder en contre. Manchester City assurait le spectacle avec Kevin de Bruyne qui voyait sa belle volée filer à côté (66e). Les Citizens parachevaient leur succès par Bernardo Silva qui une minute après son entrée en jeu profitait d’une offrande d’Aguero pour ajuster Ryan (4-0, 79e). Grâce à ce nouveau succès, Manchester City s’emparait provisoirement du fauteuil de leader en attendant le match de Liverpool à Burnley. Dans les autres matchs de l’après-midi, Chelsea victorieux à Norwich le week-end dernier, affrontait Sheffield à Stamford Bridge. Les hommes de Franck Lampard privés de N’Golo Kanté démarraient idéalement la rencontre grâce à Abraham qui profitait d’une erreur d’Henderson (1-0, 19e) pour ouvrir le score. L’attaquant des Blues profitait des largesses de la défense du promu pour inscrire un doublé (2-0, 43e).

Au retour des vestiaires, Chelsea se faisait surprendre par Robinson idéalement servi au six mètres par Stevens (2-1, 46e). Mais les Blues craquaient dans les ultimes secondes. Suite à un centre de Robinson, Zouma déviait malencontreusement le cuir au fond des filets (2-2, 90e). De son côté, Leicester accueillait Bournemouth au King Power Stadium. Les hommes de Brendan Rodgers ne tardaient pas à trouver le chemin des filets par Vardy (1-0, 12e) qui lobait astucieusement Ramsdale. Trois minutes plus tard, Callum Wilson remettait les pendules à l’heure pour Bournemouth (1-1, 15e). Mais les Foxes reprenaient l’ascendant juste avant la pause par Tielemans idéalement servi par Vardy (2-1, 41e). Dans tous les bons coups cet après-midi, Vardy y allait de son doublé juste avant le dernier quart d’heure bien servi par Tielemans (3-1, 73e). Grâce à cette victoire, Leicester grimpait sur le podium. Dans les autres matchs de l’après-midi, Crystal Palace était tenue en échec par Aston Villa (1-0) grâce à Jordan Ayew. Newcastle à Saint-James Park partageait les points avec Watford (1-1) et West Ham raflait la mise (2-0) face à Norwich grâce notamment à une réalisation d’Haller.

Les résultats de l’après-midi

Manchester City 4-0 Brighton : De Bruyne (2e), Aguero (43e, 55e), Bernardo Silva (79e) pour Manchester City

Chelsea 2-2 Sheffield United : Abraham (19e, 43e) pour Chelsea ; Robinson (50e), Zouma (90e, csc) pour Sheffield

Crystal Palace 1-0 Aston Villa : Jordan Ayew (73e)

Leicester 3-1 Bournemouth : Vardy (12e), Tielemans (41e) pour Leicester ; Wilson (15e) pour Bournemouth

Newcastle 1-1 Watford : Schar (42e) pour Newcastle ; Hughes (2e) pour Watford

West Ham 2-0 Norwich : Haller (24e), Yarmolenko (56e) pour West Ham

