Le samedi 20 février 2021, le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Moctar Ouane, a présenté le Plan d’Action du Gouvernement de la Transition devant le Conseil National de Transition (CNT). Les axes prioritaires auxquels le gouvernement compte s’atteler durant le reste de la transition, ont été, pour la circonstance, dévoilés. Ainsi, retient-on, le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national (axe 1) ; la promotion de la bonne gouvernance (axe 2) ; la refondation du système éducatif (axe 3) ; les réformes politiques et institutionnelles (axes 4) ; l’adoption d’un pacte de stabilité sociale (axe 5) ; l’organisation des élections générales (axe 6). A regarder de près le plan d’action, l’on se rend visiblement compte que la politique sportive ne figure dans aucune partie du document, sauf erreur, ou omission de notre part. Qu’explique cela ? Est-ce que cela sous entend que le sport, malgré les dernières performances de nos équipes nationales de football (locaux à la 6ème édition du CHAN au Cameroun et à l’UFOA au Sénégal finalistes malheureux), ne représente rien, ne doit pas être pris en compte dans les priorités d’une déclaration de politique gouvernementale ? En oubliant de mettre l’accent sur le développement sportif dans tous ses segments, le gouvernement ne montre-t-il pas qu’il accorde peu d’importance aux jeunes qui sont en majorité les pratiquants du sport ? Le département de la jeunesse et des sports a-t-il été omis ou associé à son élaboration? Quoi qu’on dise, c’est une maladresse de la part du gouvernent qu’il faut corriger pour que le département de la jeunesse et des sports et les sportifs ne soient pas offusqués, si ce n’est même déjà fait.

