Comme la saison dernière, le Stade rennais a dominé le PSG (1-0) avec des idées et du courage, laissant le champion de France à ses doutes et ses lacunes dans le jeu deux semaines après la défaite à Lens.

Rennes 1-0 PSG

But : Traoré (65 e )

Ce n’est pas nouveau, le PSG n’est pas tellement fan des déplacements à Rennes ces dernières années. Comme depuis trois saisons, le club de la capitale n’a pas gagné en Bretagne, laissant les trois points à une très belle équipe rennaise (1-0), qui poursuit son incroyable série à la maison (9 victoires d’affilée) pour recoller à Monaco à la 4 e place à la moitié d’un championnat dominé par un Paris très triste collectivement.

La discipline rennaise, le ronron parisien

Pour le rebond après Clermont, Bruno Genesio avait choisi de bousculer les habitudes rennaises en proposant un 3-4-3 hybride pour compenser les absences des indispensables Martin Terrier, blessé, et Benjamin Bourigeaud, suspendu. De retour à trois derrière comme face à Angers en milieu de semaine, le PSG a beaucoup ronronné, peinant à contourner le bloc rennais, ce qui a obligé Lionel Messi et Neymar à redescendre très souvent jusque dans le rond central pour aider Paris à sortir du pressing breton. Dans une belle ambiance sous la pluie, la bande à Christophe Galtier aura même été moins dangereuse que les Rouge et Noir dans le premier acte QSI (4 tirs cadrés à 0). Après un premier pétard signé Arnaud Kalimuendo, la Pulga et Vitinha ont envoyé le cuir au-dessus de la cage de Steve Mandanda. Très disciplinés, les locaux ont réussi à se débrider au fil des minutes, à l’image du petit pont glissé par Lesley Ugochukwu entre les jambes de Vitinha ou de la reprise instantanée de Kalimuendo repoussée par Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a ensuite été sollicité sur un coup franc de Lovro Majer, puis par une frappe trop molle d’Hamari Traoré et une praline d’Amine Gouiri à l’entrée de la surface. Peu convaincants collectivement, les champions de France… Lire la suite de l’article sur SoFoot.com

