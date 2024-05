On connaît désormais le classement des athlètes africains les mieux rémunérés en 2024.

L’édition 2024 du classement Forbes des 50 athlètes les mieux rémunérés au monde met en lumière la présence notable d’athlètes d’origine africaine parmi les plus grands noms du sport mondial. Cette année, plusieurs sportifs issus du continent africain se sont distingués par leurs performances exceptionnelles, tant sur le plan sportif que financier.

Giannis Antetokounmpo, le célèbre basketteur grec d’origine nigériane, se positionne en tête de liste avec des gains impressionnants de 111 millions de dollars. Sa stature internationale et ses performances en NBA continuent de le propulser au sommet de la hiérarchie sportive et financière.

Juste derrière lui, le boxeur britannique d’origine nigériane, Anthony Joshua, occupe la deuxième position avec 83 millions de dollars accumulés au cours de l’année. Reconnu pour ses combats spectaculaires et sa technique impeccable, Joshua reste une figure incontournable de la boxe mondiale.

Joel Embiid, également joueur de basket-ball mais d’origine camerounaise, se classe troisième avec 57,7 millions de dollars. Son impact dans la ligue américaine et ses performances remarquables sur les parquets lui ont valu une place de choix parmi les sportifs les plus prospères.

Le football n’est pas en reste, avec Mohamed Salah, l’attaquant égyptien, qui a gagné 53 millions de dollars, le plaçant en quatrième position. Connu pour sa vitesse et sa précision devant le but, Salah continue d’enchérir sa réputation et son compte en banque.

Enfin, Sadio Mané, originaire du Sénégal et également footballeur, clôture ce top cinq avec 52 millions de dollars. Sa contribution significative sur le terrain et son engagement envers diverses causes caritatives lui valent une admiration et un respect universels.

Ces athlètes, par leur talent et leur détermination, ne cessent de repousser les limites du possible, inspirant des millions de personnes autour du globe. Ensemble, les 50 athlètes présents dans ce classement Forbes ont cumulé près de 3,88 milliards de dollars en revenus avant déduction des taxes et des frais d’agent, démontrant ainsi l’immense potentiel économique du sport de haut niveau.

Voici ci-dessous, le classement des athlètes africains les mieux rémunérés en 2024 :

Giannis Antetokounmpo (Grèce/Nigéria) – 111 millions de dollars

Anthony Joshua (Royaume-Uni/Nigéria) – 83 millions de dollars

Joel Embiid (Cameroun) – 57,7 millions de dollars

Mohamed Salah (Égypte) – 53 millions de dollars

Sadio Mané (Sénégal) – 52 millions de dollars

Source: https://yop.l-frii.com/