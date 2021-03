Le Mali a le potentiel pour briller en Afrique mais aussi sur la scène internationale et la FIFA est là pour apporter tout le soutien nécessaire.

Au cours d’une visite à Bamako, la capitale du Mali, le Président de la FIFA a évoqué le rôle essentiel que peut jouer le football au service de la paix, de l’unité et de la solidarité. À cette occasion, Gianni Infantino a rencontré le président du Mali, Bah N’Daw, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, ainsi qu’un certain nombre de dirigeants de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) et notamment son président, Mamoutou Touré.

“Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui, dans ce pays qui a connu des temps difficiles, et qui s’est une fois de plus remis sur la bonne voie”, a déclaré le Président Infantino. “L’unité est cruciale pour l’avenir de ce pays et le football peut apporter beaucoup dans ce sens, car ce sport peut permettre aux garçons et aux filles, aux hommes et aux femmes de se rassembler. Le Mali a le potentiel pour briller en Afrique mais aussi sur la scène internationale et la FIFA est là pour apporter tout le soutien nécessaire“.

A l’occasion de la réunion avec les dirigeants locaux, le Président de la FIFA a partagé son expérience avec l’accord récemment signé entre la FIFA et la République Démocratique du Congo concernant un vaste programme de football au niveau scolaire. Cette initiative vise à faire du football un outil pour enseigner aux enfants des compétences sociales, mais aussi encourager la solidarité et l’unité entre les participants. Une initiative similaire pourrait voir le jour au Mali afin d’encourager les enfants à reprendre le chemin de l’école. En effet, de nombreux établissements ont dû fermer leurs portes à cause de l’absentéisme provoqué par les temps difficiles traversés récemment par le pays.

En compagnie du président de la FEMAFOOT et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Gianni Infantino a visité le chantier du futur Centre technique national du Mali et posé la première pierre de l’édifice. Cet établissement, construit en partie grâce aux fonds du programme Forward de la FIFA, permettra au football national et régional de bénéficier d’infrastructures d’entraînement et de développement de haut niveau.

“C’est un jour qui fera date dans l’histoire du football malien”, a estimé le Président de la FIFA. “Grâce à ce nouveau centre, les footballeurs maliens pourront profiter d’infrastructures modernes, qui les aideront à réaliser leur potentiel. Je suis convaincu qu’en inaugurant les fondations de ce centre technique, nous inaugurons également, symboliquement, les fondations du succès retrouvé au Mali. Des joueurs de tous horizons et de toutes croyances se retrouveront ici pour porter ce grand pays vers les sommets du football africain et mondial.”

“Au nom de tout le peuple malien, j’exprime notre gratitude au Président de la FIFA pour cette visite, notamment pour avoir été présent pour poser cette première pierre qui abritera la future et la première académie de football à la pointe de la technologie de notre pays“, a déclaré le Président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré. “Merci beaucoup pour tout ce que vous faites également pour l’Afrique, pour le football dans le monde, et en particulier pour le soutien que vous avez pu nous apporter via le plan de secours FIFA COVID-19 pendant la pandémie actuelle de coronavirus. Merci aussi de souligner le besoin d’agir ensemble et de faire preuve de solidarité à travers le monde.”

Commentaires via Facebook :