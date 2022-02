La Fédération malienne de football peut pousser un ouf de soulagement. Pour raison, le Stade du 26-Mars de Bamako vient d’être homologué par la CAF et la FIFA après plusieurs mois de fermeture pour non-conformité avec les récentes normes des deux instances dirigeantes du football africain et mondial.

Grand artisan de la réhabilitation de la plus grande enceinte sportive du Mali pour qu’elle puisse répondre aux exigences de la CAF/FIFA, c’est le Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne qui a donné la bonne nouvelle en primaire. « Le Stade du 26 Mars a été homologué par la Confédération Africaine de Football ce 4 février 2022 suite à la mission de d’inspection et au lendemain de travaux de grande envergure réalisés par le gouvernement qui ont permis une rénovation à neuf complète du stade. Cette décision de la CAF nous permettra d’accueillir le Match aller des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 au stade du 26 mars à Bamako contre la Tunisie le mois prochain », a fait savoir Mossa Ag Attaher.

Durant plusieurs mois, le Stade a subi d’intenses travaux de rénovation à coût de 7 milliards de F CFA selon le gouvernement. Rendant à César ce qui lui appartient, le ministre des Sports a chaleureusement salué les plus hautes autorités du pays « qui ont tout mis en œuvre pour mettre à la disposition des amoureux du football un stade flambant neuf ».

Désormais opérationnel pour les matches internationaux, le Stade du 26-Mars de Bamako verra le Mali recevoir la Tunisie le 24 mars prochain dans le cadre du match aller du dernier tour qualificatif de la Coupe du monde Qatar 2022.

Alassane CISSOUMA

