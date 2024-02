En acceptant de parrainer la Coupe inter-lycée à Niamana sous le thème “Bon élève”, l’ancien ministre Thierno Hass Diallo voulait encourager les élèves vers l’excellence. Et le trophée de ce tournoi, joué le samedi 17 février, a été remporté par le lycée Moussa Diané face au lycée Coumba Lam (2 buts à 0, après tirs au but). Ce tournoi a tenu toutes ses promesses puisqu’il a contribué à créer la cohésion entre les élèves.

En tant qu’ancien leader estudiantin, toujours brillant, l’ancien ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Diallo n’a pas hésité à parrainer la première édition du tournoi inter-lycée de Niamana sous le signe du “Bon élève”. Six lycées ont pris part à ce tournoi dans deux disciplines sportives : le football et l’athlétisme. Ce fut de très belles retrouvailles entre les élèves.

Après plusieurs semaines de compétitions, le lycée Coumba Lam était face au lycée Amadou Diané, le samedi 17 février. Cette finale, qui s’est jouée sur le grand terrain de football de Niamana, a mobilisé du monde, sous la présidence du parrain, Thierno Hass Diallo, accompagné pour la circonstance de ses amis. Ils étaient venus de tous les coins de la localité pour être des témoins oculaires à cette fête de la jeunesse.

En football, le trophée a été remporté par le lycée Moussa Diané face au lycée Coumba Lam, 2 buts à 0 à l’issue des tirs au but puisque les deux équipes n’ont pas pu se départager, après le temps réglementaire. En athlétisme, sur une distance de 100 m, la première place en filles a été remportée par Fatoumata Haïdara du lycée Coumba Lam, suivie par Balkissa Traoré et Mariam Traoré.

En garçons sur une distance de 100 m, Siramakan Diallo du lycée Moussa Diané a été classé 1er. Et Bourama Togola du lycée Public de Niamana et Zoumana Touré du lycée Moussa Diané occupent respectivement les 2e et 3e places. Les gagnants des deux catégories ont reçu chacun une médaille et des cadeaux. “Je pense que nous sommes aujourd’hui dans une dynamique jeune. Quelque part, des jeunes militaires donnent leur vie pour le pays. Donc, un exemple d’engagement et nous nous sommes dits, en tant qu’ancien leader estudiantin, d’accompagner la jeunesse scolaire qui doit aussi jouer sa partition dans cette quête d’excellence”, dira le parrain.

Kassoum Théra

