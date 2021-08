U16 Filles : Une 7e consécration consécutive pour les Aiglonnettes en Egypte

Les Aiglonnettes du Mali sont devenues championnes d’Afrique pour la 7e fois consécutive suite à leur victoire (68-65) sur les Egyptiennes en finale de l’Afrobasket de la catégorie disputée ce dimanche 15 août 2021 au Caire. Au niveau des distinctions individuelles, Rokiatou Berthé a tout raflé car élue MVP, meilleure marqueuse et meilleure tripointeuse du tournoi féminin.

L’Egypte a par contre pris sa revanche chez les U16 garçons en battant le Mali par 63-62. Ces deux pays vont représenter l’Afrique à la coupe du monde de la catégorie aussi bien chez les filles que chez les garçons.

Par ailleurs, les Aiglonnes du Mali (sélection nationale féminine de basket des moins de 19) n’ont pas pu accéder au podium de la coupe du monde U19 filles après leur défaite (67-88) ce dimanche (15 août 2021) face aux Hongroises. La jeune sélection malienne s’est battue, mais elle n’a pas pu résister à la furia des Hongroises déterminées à terminer avec une médaille à domicile. Et une fois de plus, Sika Koné a été étincelante avec son 7e double double de la compétition 25 points et 16 rebonds. Et c’est donc naturellement qu’elle figure parmi les «5 Majeures» de la compétition.

Notre sélection nationale féminine U19 fait mieux qu’en 2019 avec la 7e place. Ce qui était déjà une première pour une sélection africaine dans cette compétition.

