Encore un accrochage entre Lionel Messi et un officiel ! Le génie argentin s’est emporté après l’expulsion d’un coéquipier. Voici les images.

Depuis plusieurs années, Lionel Messi entretient une relation compliquée avec l’arbitrage. Que ce soit sous le maillot de l’Argentine ou en MLS avec l’Inter Miami, la star du football mondial a multiplié les tensions avec les officiels. Ce samedi, à l’occasion du match d’ouverture du championnat, le capitaine argentin a de nouveau fait parler de lui, et pas uniquement pour ses passes décisives…

Un Messi bouillant dès la reprise de la MLS

L’Inter Miami espérait démarrer la saison sur une note positive face au New York City FC. Devant des spectateurs prestigieux comme Serena Williams et Paul Pogba, Messi a brillé sur le terrain dimanche en délivrant deux passes décisives lors du match nul (2-2) de son équipe. Mais un événement en première période a totalement changé l’ambiance.

À la 23e minute, l’arbitre a adressé un carton rouge direct à Tomas Avilés, défenseur et compatriote de Messi. Une expulsion qui a provoqué la colère du capitaine de l’Inter Miami. Visiblement très remonté, l’octuple Ballon d’Or s’est plusieurs fois dirigé vers l’arbitre pour lui faire part de son mécontentement.

Un geste qui aurait pu coûter plus cher

Durant et après la rencontre, Messi a été vu pointant du doigt l’officiel à plusieurs reprises, un comportement perçu comme une forme de menace. Malgré son attitude impulsive, l’Argentin s’en est tiré avec un simple carton jaune, une sanction plutôt clémente au vu des circonstances.

Ce nouvel accrochage rappelle d’autres épisodes houleux entre Messi et l’arbitrage. En sélection, il lui est arrivé d’insulter un arbitre en plein match, et face au Sporting Kansas City, un officiel lui avait même demandé un autographe après la rencontre, une situation qui avait fait polémique.

😡 The Whole Angry Messi Clip!

This video shows an irate Lionel Messi jawing at head referee Alexis Da Silva as well as grabbing New York City FC assistant coach Mehdi Ballouchy by the neck.

There’s lots to digest here, but it’s great to see Messi cares.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/KkfWOQTQbH

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 23, 2025