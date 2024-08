En visite de travail de 72 heures du 25 au 27 août 2024 au Mali, un accueil populaire a été réservé au président de la fédération internationale de gymnastique, Morinari Watanabé. Ce, de sa descente d’avion à l’aéroport international Modibo Kéïta de Bamako-Sénou jusqu’à son installation dans l’un des hôtels huppés de la capitale.

Pour l’accueil du président de la fédération internationale de gymnastique Morinari Watanabé, la fédération malienne de gymnastique avec à sa tête Drissa Kamaté a mis les petits plats dans les grands. Des ligues régionales, supporters, des pratiquants de la discipline aux hommes de médias, tous étaient mobilisés à l’aéroport international Bamako Sénou pour réserver un accueil chaleureux à l’illustre hôte jusqu’à son hôtel avec une escorte de chevaux et de motard de la police nationale. “Je remercie le président de la fédération malienne de gymnastique pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé. La fédération malienne est très jeune et la gymnastique est un sport fondamental du mouvement olympique, c’est l’un des premiers sports dans ce monde. Pour exceller dans la gymnastique, il faut commencer à bas âge, c’est ce que les Américains, les Chinois et les Japonais font avec leurs sportifs”, a expliqué le président Watanabé. Pour lui, il était nécessaire de venir constater de visu le niveau de développement de ce sport sur le continent africain plus particulièrement au Mali.“Je suis venu échanger avec les acteurs, évaluer les besoins sur le terrain et voir avec le président de la fédération malienne de gymnastique comment développer ce sport au Mali”, a ajouté le président Watanabé.

Pour cette visite au Mali, le président de la fédération internationale de gymnastique est accompagné de Leonide Isidore Gbadidi, président de la fédération de la gymnastique du Bénin, président la zone 2 Afrique et deuxième vice-président au niveau de l’Union africaine de gymnastique. Leonide est aussi membre de la commission du développement de gymnastique dans le monde.

A la suite du président Watanabé, Leonide Isidore Gbadidi a aussi apprécié l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. “Nous sommes très contents de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé de l’aéroport jusqu’à notre hôtel. La fédération malienne de gymnastique est une jeune fédération mais qui est néee avec ses 32 dents car le bureau exécutif du Mali fait un travail formidable. Le président Watanabé est un homme de terrain, c’est pourquoi il a jugé nécessaire de faire le déplacement pour voir comment accompagner cette discipline au Mali”, a déclaré Leonide Isidore Gbadidi. Il a poursuivi que la gymnastique est la base de tous les sports et doit être même pratiquée à l’école pour permettre aux enfants d’acquérir des aptitudes comme la coordination, la souplesse, l’endurance des qualités nécessaires pour les autres disciplines. Leonide Isidore Gbadidi a plaidé pour développer ce sport sur le continent africain. “Récemment il n’y avait que 16 fédérations qui étaient enregistrées à la fédération internationale de gymnastique, aujourd’hui il y a 32 et nous allons passer à 35 voire 36 au mois d’octobre prochain”, a révélé le président de la fédération béninoise de gymnastique.

Très heureux de cette visite, le président de la fédération malienne de gymnastique Drissa Kamaté a remercié ses hôtes du jour pour le choix porté sur notre pays, il a aussi salué les autorités maliennes d’avoir facilité cette visite. “La facilitation de cette visite par les autorités a été un ouf de soulagement pour nous, nous remercions le ministère de la jeunesse et des sports pour tout ce qu’il a fait, j’associe le Comité national olympique et sportif du Mali à ses remerciements. Je suis très satisfait de cet accueil qui a mobilisé pour l’occasion les membres du comité exécutif, les ligues qui ont vraiment répondu à l’appel et cette visite est un tremplin pour nous pour poser les jalons du développement de ce sport au Mali”, a soutenu Drissa Kamaté.

Notons que dans l’agenda du président Watanabé il y avait une audience avec le ministre de la jeunesse et des sports Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, une rencontre avec le comité national olympique et sportif du Mali…

Kassoum Théra

Visite du Président de la Fédération Internationale de Gymnastique au CNOSM

Nous avons eu l’honneur d’accueillir le Président de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) Morinari Watanabe au siège du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM) ce lundi 26 août 2024.

Accompagné du Président de la Fédération Béninoise de Gymnastique Mr Léonide Isidore Gbaguidi, du Président de la Fédération Malienne de Gymnastique Drissa Kamaté, et d’autres membres de la Fédération, la délégation a été chaleureusement reçue par le Président du CNOSM Habib SISSOKO.

Le Président du CNOSM a exprimé sa gratitude pour cette visite de courtoisie. “La Fédération Malienne de Gymnastique est encore une jeune fédération, mais vous avez fait le déplacement jusqu’au Mali pour venir encourager ses membres et les soutenir. Cela démontre votre engagement et votre dévouement envers le développement de la gymnastique à travers le monde. “ Souligne-t-il.

De son côté, le Président de la FIG a salué les efforts du CNOSM pour soutenir la gymnastique au Mali. Il a rappelé l’importance de la gymnastique dans le mouvement sportif mondial. “Que ce soit en Chine ou aux États-Unis, les enfants sont initiés très tôt à la gymnastique car ce sport constitue une excellente base de préparation pour toutes sortes de disciplines sportives” confia-t-il.

La rencontre s’est conclue par un échange convivial de cadeaux symboliques et une photo de famille.

Promotion de la gymnastique au Mali :

Le président de la Fig reçu par le ministre Fomba

En visite de travail au Mali, le président de la Fédération internationale de gymnastique (Fig) et membre du Comité international olympique (CIO), Watanabe Morinari, a été reçu le mardi 27 août dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne pour parler de la promotion de la gymnastique au Mali, en Afrique et dans le monde.

La rencontre s’est déroulée en présence de Drissa Kamaté, président de la Fédération malienne de gymnastique, Léonide Isidore Gbaguidi, vice-président de l’Union africaine de gymnastique, ainsi que plusieurs de son bureau fédéral.

En tournée en Afrique pour s’imprégner des conditions de travail des fédérations nationales, Watanabe Morinari, le président de la Fédération internationale de gymnastique (Fig) a profité de son séjour à Bamako pour aller rendre une visite de courtoisie au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Selon le président de la Fédération internationale de gymnastique (Fig), l’objet de sa visite au Mali est de venir voir le fonctionnement de la Fédération malienne de gymnastique qui est une jeune fédération.

“La gymnastique est un sport monumental du Mouvement olympique et c’est également l’une des premières disciplines olympiques au monde. Tous les grands pays pratiquent la discipline, notamment la Chine, le Japon, la Russie et les Etats-Unis. Je profite de l’occasion pour demander aux autorités sportives maliennes d’initier la discipline dans les écoles afin que les enfants puissent vite l’adopter. Nous avons également profité de l’occasion pour recenser les besoins de la Fédération et voir comment nous pouvons l’accompagner”, a-t-il expliqué.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne s’est dit très heureux de recevoir le président de la Fédération internationale de gymnastique au Mali.

“C’est un honneur et privilège pour notre pays de recevoir Watanabe Morinari dans notre pays. Nous sommes enchantés par cette visite du président de la Fédération internationale de gymnastique, car elle permettra à notre hôte du jour de connaitre le Mali et les difficultés auxquelles la Fédération malienne de gymnastique est confrontée. C’est vrai que nous avons toujours accompagné la Fédération malienne de gymnastique, mais cette Fédération a besoin de l’accompagnement de la Fig pour la promotion et le développement de la discipline au Mali”, a-t-il précisé.

A noter qu’en plus du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, le Japonais Watanabe Morinari a rencontré le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko.

Mahamadou Traoré

Visite du président Morinari Watanabe

D’imports lots d’équipements sportifs remis à la fédération malienne de gymnastique

En marge de sa visite au Mali, le président de la fédération internationale de gymnastique Morinari Watanabé a remis le lundi 26 août un important don d’équipements de gymnastique artistique à la fédération malienne de gymnastique. La cérémonie de remise s’est déroulée au stade du 26 Mars dans la salle de Gym de la fédération.

Des équipements de gymnastique artistique ont été remis par le président de la fédération internationale de gymnastique Morinari Watanabé, au président de la fédération malienne de gymnastique Drissa Kamaté qui avait à ses côtés les membres de son bureau et le représentant du ministère de la Jeunesse, des sports et de la construction citoyenne.

Composé de tapis, de barres asymétriques et d’autres équipements, ces matériels sportifs seront d’une importance capitale pour la fédération malienne de gymnastique. En remettant ces dons, il s’agit pour le président Watanabé de jouer pleinement sa partition pour la promotion de cette discipline sur le continent noir à travers des formations de qualité des athlètes dans des salles de gymnastique bien équipées.

“Nous sommes très ravis de cette donation qui sera d’une importance capitale pour nous. Il y a 8 branches de la gymnastique, mais les matériels que nous avons reçus sont destinés à la gymnastique artistique”, a précisé le président de la Fédération malienne de gymnastique. Il a saisi cette occasion pour remercier le département des sports et le Comité national olympique et sportif du Mali qui n’ont ménagé aucun effort pour que ces matériels puissent être acheminés à bon port au Mali.

“Le ministère de la Jeunesse et des sports a fourni beaucoup d’efforts pour que nous puissions avoir des exorations sur ces équipements au niveau de la douane, c’est aussi l’occasion pour moi de remercier la DNSEP, le Comité national olympique et sportif qui nous ont aussi aidés pour des démarches administratives”, a rappelé le président Kamaté. Il a aussi ajouté que ces équipements sont venus à point nommé car des gymnastes Mali sont en plein dans les préparatifs pour participer à des compétitions dont le tournoi aérobic en Egypte au mois de septembre. “Ces équipements vont nous servir énormément dans le cadre de ces préparatifs” a-t-il déclaré. Pour Drissa Kamaté, malgré son jeune âge, la fédération s’est beaucoup investie pour la promotion de cette discipline.

“Nous avons eu l’agrément, mis en place des ligues régionales et nous avons pu aussi affilier la fédération à l’international”, a précisé Drissa Kamaté.

Le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur national des sports et de l’éducation physique par intérim Oumar Diarisso a salué à son tour le travail abattu par le président de la fédération malienne de gymnastique.

“Malgré son jeune âge, c’est une fédération active contrairement à d’autres qui ont plus de 20 ans d’existence mais qui n’ont pas reçu d’équipements de la part d’une fédération internationale. Cela dénote du sérieux du travail de cette fédération. Nous ne manquerons pas d’accompagner ; et nous lui faisons entièrement confiance et c’est souhaitable que la Direction nationale du sport et de l’éducation physique soit à côté de cette instance car elle le mérite”, a conclu Oumar Diarisso.

Leonide Isidore Gbadidi, président de la fédération de la gymnastique du Bénin, président la zone 2 Afrique et deuxième vice-président au niveau de l’Union africaine de gymnastique a également fondé beaucoup d’espoir sur le développement de la gymnastique au Mali surtout avec la remise de ces équipements. “Nous sommes venus au Mali pour soutenir la fédération malienne de gymnastique, d’ailleurs la fédération du Bénin et du Mali entretiennent d’excellentes relations. Il s’agit pour nous de conjuguer ensemble nos efforts pour développer cette discipline dans nos deux pays et par ricochet en Afrique toute entière”, a soutenu Leonide Isidore Gbadidi. Il s’est dit convaincu que le développement de la gymnastique passe par l’entrainement des enfants à bas âge.

Un des temps forts de cette remise d’équipements a été la démonstration des jeunes gymnastes maliens dont le talent ont été salué par le président de la fédération internationale de gymnastique Watanabé.

Kassoum Théra

