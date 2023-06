Centre d’intelligence artificielle et de robotique (CIAR-Mali) : Les balises d’un avenir radieux pour les sciences et les innovations !

Le mercredi 07 juin, en début de matinée, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita a procédé à la pose de la première pierre du Centre d’Intelligence Artificielle et Robotique du Mali (CIAR-Mali) à Kati Sirakoro Niaré. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs Chefs d’Institutions de notre pays, des membres du Gouvernement et des représentants du Corps diplomatique autour du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Amadou Kéita.

Ce centre premier du genre sera bâti sur une superficie de 50 hectares dont 5 hectares pour les bâtiments abritant ses locaux. Il sera divisé en deux parties principales qui sont les bâtiments principaux et, les annexes et aménagements. En plus une zone d’extension y est prévue. Financé entièrement par le budget national, ce site coutera à l’Etat malien 3 milliards 300 millions de FCFA. Un projet qui permettra d’offrir aux génies maliens un cadre approprié pour prospérer dans leur domaine respectif.

CIAR, un tremplin pour la recherche au profit des secteurs productifs !

Dans son discours, le Ministre de l’Enseignement supérieur et la Recherche Scientifique, le Pr Amadou Keita, a rappelé que ce centre se veut la toute première composante d’un engagement plus vaste que le Président de la Transition a pris face au peuple malien le 22 septembre 2022.Cela, lors de son allocution lorsqu’il avait annoncé la création d’un pôle d’excellence technologique au Mali.

« Sur une superficie de 50ha ici à Sirakoro Niaré, nous entendons rassembler les structures de formation et de recherche dans les domaines des sciences mathématiques, technologiques et de l’ingénierie. Le CIAR sera donc le noyau d’un projet plus vaste aux projections diverses et aux impacts multisectoriels », a-t-il indiqué. Comme assurance, le Ministre Kéita a indiqué que le CIAR contribuera significativement à l’émergence d’un environnement et un écosystème de la formation et de la recherche dans des domaines de prédilection. Que ce centre aura pour mission d’initier, de former, de chercher et d’inventer avant de mettre à la disposition du secteur productif, comme industries, les résultats de sa recherche. En plus, qu’il va aussi jouer le rôle d’incubation pour des jeunes entreprises innovantes et de collaborer avec les industriels maliens pour donner un corpus économique aux découvertes qui seront faites au Mali.

Par la suite, le Chef du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, après avoir fait savoir que le CIAR entièrement financé par le budget national constitue une fierté nationale, a évoqué la qualité des locaux qui vont l’abriter. A cet effet, le Pr Amadou Kéita a parlé de la beauté de son architecture, conçue par des bureaux d’études maliens.

Sur un autre chapitre, à moyen terme, l’objectif assigné à ce centre, dira le Ministre Kéita, est d’être une fierté africaine par sa capacité à réunir au Mali, des chercheurs du Continent dans ces domaines nouveaux et par les secteurs de développement qu’il irriguera de son innovation constante.

Un cadeau pour les génies qui font honneur au Mali !

Après avoir posé la première pierre du CIAR-Mali, le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goita a tenu à remercier le Maire de Kati pour avoir accepté la construction de ce site dans sa circonscription. Et de poursuivre en remerciant et félicitant les jeunes maliens qui, depuis 2017, ont valablement représenté notre pays dans des compétitions internationales de robotique. A ses dires, la construction de ce centre participe à l’accompagnement et l’encouragement de ces génies qui ne cessent de faire honneur au Mali à travers le monde. «Le monde connait beaucoup de bouleversements à cause des nouvelles technologies et se dirige vers une nouvelle révolution industrielle. Le Mali se doit d’être présent à cette révolution », a laissé entendre le Chef de l’Etat, avant de dire que ces génies constituent un espoir pour le Mali et qu’il les fait confiance.

Pour le Président de la Transition malienne, la souveraineté retrouvée du Mali doit se refléter dans tous les domaines, y compris les domaines scientifique et industriel. Et de poursuivre avec conviction que les résultats probants qui seront obtenus de ces recherches impacteront positivement tous les domaines de développement tels que la santé, l’environnement, la gestion des mines et de l’énergie et surtout la défense et la sécurité.

Au cours de cette cérémonie, ces génies qui ont valablement représenté le Mali aux Etats-Unis en 2023 lors des compétitions internationales de Robotique ont eu à faire des démonstrations de qualité.

Tout porte à croire que ces génies pourront apporter de belles choses au Mali dans le domaine de la science et de l’innovation.

Adama Tounkara

