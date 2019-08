Bamako accueille depuis le 16 août 2019, la première édition de Hackathon dénommé “Code-moi dans 10 jours“, organisée par Codesign, une startup de service en ingénierie informatique, et l’Agence des technologies de l’information et de la communication (Agetic). Placée sous le parrainage du ministre de l’Économie numérique et de la prospective, Mme Kamissa Camara, le séminaire de concours et de formations sur le développement d’applications vise à stimuler les codes en Afrique et récompenser les meilleurs. Elle prendra fin le 25 août.

L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse tenue le mercredi 7 août 2019 à l’Agetic.

“Code-moi dans 10 jours“, est un séminaire de concours et de formation sur le développement d’applications, entre des équipes venant de toute l’Afrique de l’Ouest, pour développer la culture de l’entreprenariat et du leadership dans le secteur des technologies de l’information et de la communication.

Ils sont dix équipes de programmeurs accueillies dans un camp pendant 10 jours pour développer des applications mobiles et/ou web. Chaque application doit apporter une solution aux différents problèmes de l’Afrique du continent dont: la santé, l’éducation, le social, finance/gestion/économie, actualités, multimédia, l’agriculture, la géolocalisation, la sécurité et le commerce.

“Les trois meilleures applications seront primées”, ont indiqué les acteurs.

Cette 1ère édition permettra de valoriser le numérique et de générer des solutions technologiques aux besoins du continent.

Étaient présents à cette conférence de presse le DG de l’Agetic, Nouhou Kamaté, Aïchatou Amadou Touré, CEO de Codesign et coordinatrice du projet “Code-moi dans 10 jours“, Moulaye Shérif Koureich, informaticien Intele, etc.

Ibrahima Ndiaye

