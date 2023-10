Création du Centre d’intelligence Artificielle et de Robotique du Mali : Le CNT donne son quitus !

Le Projet de loi portant ratification de l’Ordonnance N°2023-022/PT-RM du 04 Août 2023 portant création du Centre d’Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali a eu le quitus du CNT le jeudi 19 Octobre dernier. C’était à la faveur d’une plénière de la session ordinaire d’Octobre du CNT. Ce texte défendu par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Bouréma Kansaye a eu 130 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention.

Ouverte depuis le 2 Octobre dernier, la session ordinaire d’Octobre du CNT se poursuit. En effet, la séance plénière du jeudi 19 Octobre s’est tenue au CICB sous la présidence du 1er Vice-Président dudit Conseil, Sidy Ould Mohamed.

Ainsi, l’ordre du jour portait sur : l’adoption de procès-verbal ; les délibérations sur les projets de loi, à savoir : Projet de loi portant ratification de l’Ordonnance n°2023-020/PT-RM du 11 juillet 2023 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt, signé le 31 janvier 2023, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque africaine du Développement (BAD) du Projet d’Urgence de Production et des Sécurités alimentaire et nutritionnelle ; Projet de loi portant ratification de l’Ordonnance N°2023-021/PT-RM du 4 Août 2023 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt, signé, le 3 mai 2023, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), concernant le Financement de la Contribution du Mali à l’Augmentation du Capital de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ; Projet de loi portant ratification de l’Ordonnance 2023-24/PT-RM du 14 septembre 2023 autorisant la ratification de la Convention de Financement, signée à Bamako, le 07 juin 2023, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association internationale de Développement (IDA), pour le financement du Projet d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre-Série de Projets I et le Projet de loi portant ratification de l’Ordonnance N°2023-022/PT-RM du 04 Août 2023 portant création du Centre d’Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali. Et les communications.

A signaler que l’Ordonnance, initiée par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant Création du Centre d’Intelligence Artificielle et de Robotique du Mali a été adoptée par le Conseil des Ministres lors de sa séance du 25 juillet 2023. Elle comporte 34 articles repartis entre 5 titres. Ce Centre est un Etablissement Public à caractère Scientifique, Technique et culturel dénommé Centre d’Intelligence et de Robotique du Mali, en abrégé ‘’CIAR-Mali’’. Sa mission est d’assurer des activités de recherche et développement ainsi que de formation dans les domaines de l’Intelligence artificielle et de Robotique.

Après un débat houleux autour de ce projet de loi, il a été voté à l’unanimité par les membres du CNT. Notamment à 130 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention. Après ce feu vert du CNT, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Bouréma Kansaye a indiqué que ce Centre est une innovation et une contribution majeure dans les domaines du développement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, tout en exprimant sa satisfaction de la qualité des travaux du CNT sanctionnés par cette adoption à l’unanimité des voix. A ses dires, le Centre sera à Kati sur un terrain de 50 hectares et la pose de sa 1ère pierre a été déjà effectuée par le Président Assimi Goïta. « Le Centre est en phase d’opérationnalisation et son responsable est désigné…. La construction du CIAR coûtera à peu près 3 milliards de FCFA et entièrement financée par le budget national. Donc, c’est une initiative national et on est dans un domaine aussi important pour la souveraineté de notre pays» a-t-il fait savoir.

S’agissant des 3 autres projets de loi, ils ont tous aussi eu le quitus du CNT, précisement avec 131 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :