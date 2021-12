La direction de Orange finances mobiles a animé le 1 décembre 2021 à l’hôtel Radisson Collection un point de presse pour annoncer la baisse des tarifs des opérations d’Orange money. Les frais de retrait sont désormais à 1% pour les montants compris entre O et 1000000 F et 10 000F pour les montants supérieurs à 1000000F.

Orange annonce le rabais des frais de transaction sur les services orange money, l’annonce a été faite par Mme Aïchata Touré, directrice générale d’Orange finance mobile . Selon ses explications, cette baisse s’inscrit dans une dynamique amorcée depuis 2020 pour la satisfaction des clients orange money en leur favorisant l’accès à leurs services. Désormais, les frais de retrait passent à 1% pour les montants compris entre 0 et 1000 000F et 10 000F pour les montants supérieurs à 1000 000F. Autre information donnée, est que les clients peuvent consulter les tarifs sur la grille disponible dans les points de vente et sur l’application Orange Mali Sugu disponible en téléchargement gratuit sur Apple store pour les utilisateurs d’Iphone et sur Play store pour les utilisateurs de téléphone Androïd.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :