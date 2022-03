Pour promouvoir le professionnalisme dans le secteur des médias sociaux, l’Association des Blogueurs du Mali (ABM) et Doniblog ont initié des séances de formation à l’intention de 100 blogueurs (acteurs des réseaux et médias sociaux) à Sélingué. Le weekend dernier, au Mémorial Modibo Keita, le président de l’ABM, Malick Konaté et Abdoulaye Guindo de Doniblog ont animé une conférence pour présenter le bilan de l’activité qui, selon-eux, a coûté 242 millions F CFA.

Ils étaient en tout 100 blogueurs dont 50 de Doniblog, 36 de l’ABM et 14 autres blogueurs indépendants à bénéficier de cette formation. Le projet s’articule en deux phases. D’abord les blogueurs ont été dotés en matériels informatiques tels que des ordinateurs portables, des Smartphones, des caméras, des sous-box, des drones, etc. En plus de cela, les sièges des associations ont bénéficié de groupes électrogènes, des ordinateurs bureautiques, des climatiseurs et des imprimantes. Ces matériels ont coûté 170 millions de F CFA, selon le président de Doniblog.

En ce qui concerne les outils et équipements offerts aux acteurs des réseaux sociaux et médias sociaux, Doniblog et l’ABM déplorent la qualité de certains matériels. Certes le projet a été financé par l’Union européenne, mais l’achat des matériels a été effectué par le Programme de l’Harmonisation et Innovation au bénéfice des Initiatives de la société civile et d’utilité sociale (Hibiscus). Les deux présidents ont précisé n’avoir jamais été associés à l’achat des matériels. Ils ont tous souligné leur non satisfaction de la qualité de certains matériels et déplorent ne pas être associés en tout ce qui concerne l’achat desdits matériels.

En plus, il y a eu une phase de formation. Pendant 12 jours, par tranche de 25 bloggeurs, les acteurs des réseaux sociaux et médias sociaux ont bénéficié d’une formation jugée à la hauteur par les deux présidents. Avec 17 % de femmes, des jeunes venus de tous les coins du Mali ont pris part à la formation à Sélingué. « Les formateurs étaient de qualité et la formation était vraiment à la hauteur », a reconnu Abdoulaye Guindo de Doniblog. La formation et la prise en charge des blogueurs en forfait internet pendant 6 mois, ont été évaluées à 72, 4 millions de F CFA.

« Le but est de prendre en charge la production des blogueurs », a informé le président de l’ABM, Malick Konaté. Ce projet avait pour but de permettre aux acteurs des réseaux et médias sociaux d’acquérir des connaissances et compétences nécessaires pour jouer efficacement leur rôle de contrepouvoir et de responsables de changement positif en toute sécurité, selon les deux responsables.

Koureichy Cissé

