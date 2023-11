Ce mardi 7 novembre 2023 s’est tenue la cérémonie de récompenses de la Huawei ICT Compétition 2022, et par la même occasion, le lancement de la 3e Édition de la Compétition au Mali. C’était sous l’égide du Premier ministre, Choguel K Maïga.

Rendez-vous annuel très attendu des étudiants et établissements d’enseignement supérieur, la Huawei ICT Compétition est un concours international mais aussi une plateforme d’échange, destiné aux étudiants des académies Huawei ICT et à ceux des établissements d’enseignement supérieur qui souhaitent rejoindre l’académie ICT dans le monde entier. Grâce à ce concours, Huawei vise à fournir aux étudiants une plateforme pour rivaliser sainement et échanger des idées, améliorant ainsi leurs connaissances en matière de TIC et leurs compétences pratiques, ainsi que leur capacité à innover en utilisant de nouvelles technologies et plateformes.

Depuis la première édition en 2015, l’influence de la Compétition ICT de Huawei n’a cessé de croître. A travers le monde entier, la 7e édition de la Compétition est actuellement en cours et a attiré 150 000 étudiants de plus de 2 000 universités et établissements.

Au Mali, la compétition a été lancée en 2021. La deuxième édition en 2022-2023 a attiré +300 étudiants ayant participé à l’examen national. A l’issu de cet examen, 60 étudiants parmi les meilleurs ont été choisis pour poursuivre la compétition, avec une étape nationale et une étape sous-régionale : regroupant d’autres pays d’Afrique, et enfin une étape internationale, pour laquelle les 3 meilleurs ont formé une équipe en Network, et sont allés concourir en Chine, avec les finalistes du monde entier.

Durant cette cérémonie, les 10 meilleurs lauréats ont été récompensés. Le Premier ministre, Choguel K Maïga, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Bouréma Kansaye et l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong, parrains d’honneur de la cérémonie, ont exprimé leurs félicitations et encouragements aux lauréats. Ils ont magnifié l’engagement de Huawei dans la formation des jeunes.

Le Directeur Général de Huawei au Mali a tenu à remercier les ministères de tutelle pour leur soutien et leur accompagnement sans faille, ainsi que les directeurs des universités partenaires. Insistant sur l’importance de la formation des jeunes et son importance, il a rappelé que Huawei continuera de former et d’accompagner les jeunes au Mali, dans le but de créer un écosystème de talents et d’experts solides.

Le Mali classé 3e de la Huawei ICT Compétition 2022 parmi 74 pays

L’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, Chen Zhihong s’est réjoui du succès de l’équipe malienne lors de la finale de Huawei ICT Compétition 2022. Elle s’est distinguée parmi 120 000 participants venus de 74 pays du monde en se classant 3e de la compétition. « Ce qui démontre la compétence et le niveau de performance du Mali sur la technologie dans le monde entier », a-t-il commenté.

Tout en félicitant Huawei Mali, Chen Zhihong a indiqué que le gouvernement chinois encourage les sociétés de classe mondiale comme Huawei à organiser ICT Compétition pour créer une plateforme internationale de compétition et d’échange entre les étudiants du monde entier. Aussi, le diplomate chinois a évoqué les relations sino-maliennes. « La Chine est un ami sincère du Mali. Elle accorde une importance à la relation bilatérale dans les domaines comme l’éducation, la science et la technologie », a-t-il souligné.

De son côté le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma Kansaye a remercié Huawei Mali pour avoir rendu possible la participation des étudiants du Mali au concours de l’excellence, de l’apprentissage et de partage de connaissance. « La participation à de telles compétitions renforce la professionnalisation des étudiants en les rendant porteurs de solution. Ce qui est de nature a renforcé tout naturellement l’employabilité des jeunes étudiants », a-t-il insisté. Le Pr Kansaye a félicité les lauréats de la 2e édition de Huawei ICT Compétition et a appelé à une plus grande participation des étudiants à la 3e édition.

Par la voix de leur représentant Hamadoun Bocoum, les lauréats ont remercié Huawei pour cette opportunité qui leur ouvre une nouvelle perspective d’avenir. « Huawei en tant que leader mondial dans le domaine des TICs nous a offert une plateforme pour mettre en pratique nos compétences et repoussé les frontières de la technologie. Une opportunité de stage au cours duquel nous apprenons énormément et nous renforçons nos compétences techniques », a-t-il assuré. Tout cela, dit-il, témoigne de la volonté de l’entreprise de faire l’éducation et le développement des armes. Avant de terminer, Hamadoun Bocoum a remercié Huawei pour son soutien à l’éducation et à la jeunesse.

A l’issue des discours des parties prenantes présentes, les lauréats ont reçu leurs prix offerts par Huawei. Le premier prix a été remis par le Premier ministre, Choguel K Maïga, qui par sa présence à rehaussé l’éclat de la cérémonie. Le 2e prix a été remis par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Bouréma Kansaye et enfin le 3e prix a été remis par l’Ambassadeur de la République populaire de Chine, Chen Zhihong.

La 3e édition de la Huawei ICT Compétition 2023-2024 a été lancée par la même occasion, les inscriptions se poursuivent, l’examen de présélection aura lieu en ce mois de Novembre.

Huawei Mali invite tous les étudiants à y participer, afin de découvrir l’infini monde de possibilités des technologies de l’information et de la communication.

