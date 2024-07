Un nouveau service digital permet désormais aux clients de la société de téléphonie Moov Africa Malitel et ceux de la Banque malienne de solidarité (BMS-sa) de réaliser des transactions financières en ligne. C’est donc une nouvelle opportunité de services financiers en ligne que la Banque Malienne de Solidarité et Moov Africa Malitel offrent à leurs clients respectifs à travers “BMS-Moov money”, officiellement lancé le mercredi dernier, 26 juin 2024.

Le partenariat entre la société de téléphonie Moov Africa Malitel et la Banque malienne de solidarité est bénéfique pour leurs clients qui peuvent désormais accéder au nouveau service dénommé “BMS-Moov Money”. En effet, avec BMS-Moov Money, les clients qui ont des comptes dans les deux entités ont la possibilité de réaliser des transactions financières en ligne. Avec ce nouveau service, les clients des deux entreprises sont de plain-pied dans l’ère du digital.

La cérémonie de signature de l’accord de partenariat technique entre Moov Africa Malitel et la Banque Malienne Solidarité (BMS-SA) qui matérialise le lancement officiel de ce nouveau service, s’est déroulée le mercredi 26 juin, au siège de Moov Africa Malitel, sis à Hamdallaye ACI 2000.

Ce nouveau service BMS-Moov Money offre l’opportunité de transférer de l’argent du compte Moov money vers le compte BMS et vice-versa, et aussi de consulter son compte pour connaître le solde ou encore d’accéder à un mini-relevé dudit compte, entre autres opportunités.

Précisons cependant que le partenariat entre Moov Africa Malitel et la BMS-SA est très prometteur, si l’on en juge par la volonté de mise en commun des efforts des deux entités pour mieux satisfaire la clientèle.

C’est pourquoi, lors de la cérémonie officielle de lancement officiel de BMS Moov Money, le Directeur Général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, parlant de ce nouveau service, notamment BMS Moov Money, dira : “Il va nous permettre de converger les comptes de nos clients communs. Il y aura une souplesse entre les deux comptes.

On peut faire toutes les transactions quand on veut et où on veut. Après la mise en place du service, il est plus important de garantir sa qualité et sa ponctualité. C’est dire que nous devons rester mobilisés et continuer notre bonne collaboration”.

BMS-Moov money a de beaux jours devant lui car Moov Africa Malitel et la BMS-SA s’engagent, chacun de son côté, à œuvrer pour que les clients soient satisfaits des opportunités que ce service en ligne leur offre.

A ce sujet, le Directeur Général de Moov Africa Malitel a appelé ses services techniques à plus d’engagement pour assurer le service après-vente. Il a mis un accent particulier sur cet aspect. “Il faut que nous restions à l’écoute de nos clients communs pour répondre à leurs besoins. Ce ne sera pas notre dernier projet, il y a d’autres choses en vue. En tout cas, Moov Africa Malitel reste ouvert pour développer d’autres avantages. Dans le monde de la digitalisation, il y a beaucoup de choses à faire”, a déclaré le Directeur Général de Moov Africa Malitel, M. Biddine.

De son côté, le Directeur Général de la BMS-SA, Lanfia Koïta, a fait part de la satisfaction de la Direction Générale de la BMS-SA quant à l’ouverture de l’activité “BMS-Moov Money”. Il a révélé que cette signature de partenariat intervient après d’âpres et longs travaux techniques. Ce qui, pour lui, traduit la volonté des deux parties de “bâtir entre elles des relations durables et mutuellement avantageuses”.

Le Directeur Général de la BMS-SA a saisi l’occasion pour rappeler que son établissement reste convaincu d’une chose : le développement des services digitaux est “la seule alternative crédible” pour rester compétitive. “Avec BMS-Moov money, ce sont près de 500 000 titulaires de comptes qui auront accès aux services de ‘wallet to bank’ (débit de compte Moov money vers le compte BMS-SA et «bank to wallet» (débit de compte BMS-SA vers Moov money)”, a-t-il fait savoir.

Avec les assurances de service de qualité données par les deux directeurs généraux, nul doute que les clients seront satisfaits et, en plus, le partenariat entre Moov Africa Malitel et la BMS-SA, déjà efficace et mutuellement avantageux, ira de l’avant. Alors, bon vent à BMS Moov Money !

El Hadj A.B.H

