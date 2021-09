Orange Finance mobile Mali : La direction annonce une baisse de 30% des tarifs

Orange baisse de nouveau les frais de retrait sur son service orange-money, l’annonce a été faite par la D-G d’Orange finance mobile Mali, Aichata Touré ce vendredi 3 septembre 2021 à l’hôtel Radisson Collection.

La directrice générale d’orange finance mobile Mme Aïchata Touré et ses collègues ont rencontré la presse ce jour pour annoncer le rabais des frais de transaction sur le service orange money. Selon la première responsable d’orange finance mobile du Mali, cette démarche vise à plus satisfaire leur clientèle. Annoncée en 2020, la baisse des tarifs, a été effectuée en concertation avec les clients, explique Mahamane Sidy Touré, responsable marketing chez Orange . Et pour Mme Touré, depuis la baisse des tarifs, leur clientèle ne fait que s’agrandir, près de 7 millions de clients, 9000 points de vente, des millions d’utilisateurs d’orange money, en baissant ses tarifs, Orange entend non seulement fidéliser ses clients mais également en conquérir de nouveau.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

