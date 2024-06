La cérémonie de lancement de la fibre optique orange de Ségou parrainée par le gouverneur le contrôleur général de police Alassane Traoré de Ségou s’est déroulée le jeudi 30 mai 2024. On notait aussi la présence de nombreuses autorités politiques et administratives. Le Directeur Général d’Orange Mali monsieur Aboubacar Sadiki Diop dans sa déclaration a montré l’importance de la fibre optique pour Ségou dans sa stratégie d’innovation Comme il l’a dit lui-même « la fibre optique, c’est l’internet à haut débit, illimité, rapide et fiable ». Le lancement de la fibre optique orange à segou vise un double objectif : renforcer l’engagement d’Orange Mali à éliminer les disparités d’accès, promouvoir l’inclusion numérique et favoriser le développement des compétences numériques. Désormais les ségoviens vont bénéficier d’une expérience en ligne sans précèdent et pourront avoir un accès illimité à internet.

Abdoulaye yérélé

