“L’Afrique guide le monde” mais n’a pas de siège à l’Onu: le coup de gueule d’Addis Abeba

“L’Afrique guide le monde dans des domaines qui comptent pour toute l’humanité et il est temps que le rôle de leadership de l’Afrique soit reconnu et institutionnalisé. Je voudrais profiter de cette occasion pour faire à nouveau entendre ma voix pour que l’Afrique soit représentée au Conseil de sécurité de l’Onu avec au moins un siège permanent et deux sièges non permanents”, a-t-il déclaré en s’adressant aux chefs d’État et de gouvernement africains.