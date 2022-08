Dans une lettre publiée le vendredi 5 août 2022, le Groupe des personnes concernées par la lettre N ° 2022 3266 – MTFPDS – SG – DNTPP – D1-3 du 26/07/2022 et ayant fait le concours d’entrée à la fonction publique directement avec la Licence Professionnelle en 2014, réplique à une correspondance du Secrétaire général de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM), M. Yacouba Katilé.

« Nous sommes stupéfaits et consternés d’apprendre dans la lettre N ° 0146 / BE – UNTM / SG du 03/08/2022 l’existence d’anomalies dans l’Arrêté N ° 2022-3266 – MTFPDS – SG – DNTPP – D1-3 du 26/07/2022 portant régularisation de notre situation administrative. Dans ladite lettre vous parlez de la signature d’un document attestant que nous ne formulerions pas de demande de régularisation visant à accéder à la catégorie A selon vos propres termes, et bien aucun des six personnes concernées dans l’Arrêté n’a connaissance d’un tel document soumis à notre signature », rappelle d’entrée de jeu le groupe. Et d’ajouter qu’il remplit pleinement les conditions. Car ses membres font partie (conformément à l’Article 121-1 de l’ordonnance N ° 2014-019 / P – RM du 3 octobre 2014), des fonctionnaires déjà intégrés en catégorie B2 sur la base du diplôme de la licence professionnelle ou générale obtenue à partir de 2013 sont transposés en catégorie A au 3ème échelon, 1ère classe de la grille en annexe.

Dans sa correspondance, le groupe rappelle Katilé en ces termes : « Si vous disposez de la preuve, alors apportez- la, car le mensonge et la fausse information réduisent les marges de manœuvre d’un syndicat et porter atteinte à sa crédibilité ». Tout compte fait, le groupe explique : « Nous n’allons pas nous adonner à une longue explication après les jugements de la Cour Suprême , cependant nous vous invitons à faire preuve de bon jugement en ayant tous les éléments d’un dossier à votre disposition avant de vous prononcer là-dessus sous prétexte que vous avez été saisi par des mécontents , surtout les documents de la Cour Suprême du Mali ( la Juridiction Supérieure du Pays ) dont les jugements sont justes : L’Arrêt N ° 244 du 29/04/2021 ; L’Arrêt N ° 711 du 09/12/2021 ; Le certificat de non recours du 22/12/2021 ; Les notifications aux parties du 23/12/2021 ».

Toutefois, le groupe affiche son regret de voir M. Katilé s’en prendre, non seulement, à Madame le Ministre du Travail et de la Fonction Publique pour avoir appliqué une décision de justice de la juridiction supérieure du pays. Mais aussi de leur « classer dans le même panier que des fonctionnaires catégorie B2 ou autres qui ont étudié pour avoir une licence professionnelle sans congé de formation délivré par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique, conformément à la loi ». S’adressant toujours à M. Katilé, le groupe conclut : « Vous ne nous semblez pas dans une posture de défense des travailleurs vue la teneur de cette lettre, et vue toutes les pièces à dispositions de Madame le Ministre pour signer cet Arrêté. Nous sommes aussi vos syndiqués, vous devez être du côté de la justice et non dans le sentiment ou l’émotion. Nous constatons dans l’esprit de cette lettre une campagne de dénigrement des autorités de la transition sur du faux en ce qui concerne l’Arrêté 3266 du 26 juillet 2022 dont vous ne maîtrisez peut-être pas ou disons ne mesurez pas. Il n’est pas recommandé de rendre justice à certains en ôtant des droits à d’autres en violation des décisions de justice, cela ne peut conduire qu’à une situation anarchique »

Adama Coulibaly

