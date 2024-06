Suite à l’arrestation du Secrétaire général du Syndicat national des banques et établissements financiers du Mali, Hamadoun Bah fut placé sous mandat de dépôt ce mercredi 5 juin 2024 par le Procureur du pôle économique et financier de Bamako. En solidarité avec leur camarade le secrétaire général, le bureau exécutif du SYNABEF a décidé de l’arrêt immédiat du travail dans toutes les Banques, Assurances, Microfinances, Commerces et entreprises pétrolières du jeudi 6 juin jusqu’au samedi 8 juin 2024.

Le Syndicat National de l’Information, de l’informatique, de la Presse et de l’Industrie du Livre (SNIPIL) à travers son bureau exécutif s’insurge et se demande quel est l’objectif recherché par cette arrestation à un moment où le pays vit une situation très difficile de son histoire et de surcroît où l’UNTM est signataire du Pacte de Stabilité Social et de Croissance.

Par ailleurs, il rappelle que nul n’est au-dessus de la loi. C’est pour cette raison qu’il ne comprend pas l’immixtion judiciaire dans un domaine purement SYNDICAL encadré et règlementé par les conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par la République du Mali. Pour cela, il apporte son soutien à leur Camarade BAH et au Bureau du SYNABEF, invite le Bureau Exécutif de l’UNTM, à sa tête le Camarade Yacouba KATILE, à mettre tout en œuvre pour une libération très rapide du Camarade BAH.

Bassaro HAIDARA, Secrétaire Général du SNIPIL invite les autorités, par-dessus le Président de la Transition, premier magistrat du pays à peser de tout son poids pour trouver une solution à ce problème.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

