Pour l’apaisement du climat Social : Le Premier ministre, Choguel K. Maïga a rencontré l’UNTM, hier

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Choguel Kokalla Maïga s’est rendu, hier, mardi 15 juin 2021, au siège de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), pour y rencontrer le bureau du syndicat. En se rendant à la bourse du travail, siège emblématique de l’UNTM, le Premier ministre Choguel K. MAÏGA est venu, certes en visite de courtoisie, mais entend aussi et surtout œuvrer pour l’apaisement du climat Social qui dépend en grande partie des acteurs sociaux. Cette initiative du Premier ministre qui a été appréciée à sa juste valeur par la principale centrale syndicale du pays aura permis des échanges directs entre le Chef du gouvernement et les leaders syndicaux.

Cette rencontre du Premier ministre avec l’UNTM, la première et la plus grande centrale syndicale du Mali, fait suite à une grève de plus d’une semaine effectuée par cette centrale courant mai 2021. L’UNTM avait déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement le 26 avril 2021 où 7 points y sont mentionnés. Parmi ces points figuraient : l’application immédiate des accords dont les délais sont à terme échus ou dépassés par rapport aux délais du Procès-verbal de Conciliation signé le 05 février 2021 ; le traitement diligent des accords, dont les délais ne sont pas arrivés à terme, en vue de l’extinction du Procès Verbal de Conciliation signé le 05 février 2021 ; la prise en main par le Gouvernement de Transition des salaires des travailleurs de la COMATEX SA, ainsi que le redémarrage de la production dans l’immédiat ; l’élargissement de la prime de judicature aux greffiers et secrétaires des greffes et parquets ; le retour à leur poste respectif des 22 travailleurs du Ministère de l’Administration Territoriale relevés suite à la grève du 09 Novembre au 22 Décembre 2020, sous l’effet du décret pris en Conseil des Ministres du 18 Décembre 2020 ; l’application immédiate du point d’accord relatif au paiement des salaires et accessoires de salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales du cadre de l’Administration générale et l’application immédiate des Accords d’Etablissement des Agences de Développement Régional (ADR) du Mali. En un mot, l’UNTM voulait l’harmonisation des salaires et l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs.

