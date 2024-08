Classement 2024 des puissances militaires africaines : Le Mali supplante ses alliés de l’AES et se positionne derrière la Côte d’Ivoire

Si dans la zone CFA, en termes de classement économique, le rang de 4è qu’occupait le Mali a été chipé par son voisin Burkinabè, qui en plus lui a dépassé en termes d’investissements dans l’armement pendant la période 2022-2023, tel n’est pas le cas dans le classement africain 2024 des puissances de feu. Le Mali laisse loin derrière lui le Burkina. C’est ce qui ressort du rapport 2024 de “Global Fire Power“.

Le cabinet américain, spécialiste des questions de défense, a établi un classement sur un total de 145 pays à travers le monde dont 38 États africains. Il a fondé son classement sur une nomenclature de 60 critères pour déterminer le score ‘’Power Index” (indice de pouvoir) d’une nation donnée allant des ressources en hommes, aux moyens financiers en passant notamment par les capacités logistiques. Il s’agit, en effet du nombre de militaires actifs, des capacités navales et aériennes, de la dotation en ressources naturelles (pétrole, gaz) du pays, du budget alloué à la défense, etc. La conception du “Power Index” permet aux nations plus petites et plus avancées sur le plan technologique de rivaliser avec des puissances plus grandes et moins développées.

Le Mali boucle le top 20 africain

Les 20 premières armées africaines, selon le rapport de Global Fire Power de 2024, sont : l’Égypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Éthiopie, l’Angola, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Tunisie, le Soudan, la Lybie, le Kenya, le Mozambique, le Tchad, la Zambie, la Côte d’Ivoire, le Zimbabwe, la Tanzanie, le Cameroun et le Mali. Et puis arrivent respectivement le Ghana (113e), l’Ouganda (114e), l’Erythrée (117e), le Soudan du Sud (119e), le Niger (121e), la République du Congo (122e), la Namibie (124e), le Botswana (126e), le Burkina Faso (127e), le Sénégal (130e), la Mauritanie (131e), le Gabon (132e), Madagascar (133e), la Centrafrique (137e), la Sierra Leone (138e), le Liberia (140e), le Bénin (141e), la Somalie (142e). A souligner que, dans le classement mondial, l’Afrique entre à partir de la 15è place avec l’Égypte. Ce qui fait d’elle la 1ère puissance militaire du continent, tout comme en 2023 où elle occupait la 14è place. Tout comme l’année dernière, il est directement suivi de l’Algérie, de l’Afrique du Sud et du Nigéria. Par rapport aux pays de l’Afrique de l’ouest francophone, c’est la Côte d’Ivoire qui se hisse au 16è rang au niveau continental et 98è à l’échelle mondiale contre respectivement la 19è et la 105è places en 2023. Elle est suivie du Mali et du Niger qui occupent respectivement au niveau africain les 20è et 25è places et au niveau mondial les 106è et 121è rangs.

Le Mali, 3è de la CEDEAO et 2è de l’UMEOA

A l’analyse du classement, l’on remarque qu’au sein de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest), le Nigéria et la Côte d’Ivoire conservent leur place des deux plus grandes puissances militaires de la zone. En effet, comparativement à l’année dernière, le Nigéria a maintenu à la fois sa première place dans la CEDEAO, et la 4ème au niveau africain. Cependant, il a été décalé à l’échelle mondiale au 39ème rang contre 36ème en 2023 sur les 145 Etats évalués. Quant à la Côte d’Ivoire, au regard de son 16è rang africain, elle se classe en 2è position dans la CEDEAO et, du coup première dans la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Le Mali, occupant au niveau africain la 20è place, se classe 3è de la CEDEAO et 2è dans la zone UEMOA. Ainsi, il se classe derrière la Côte d’Ivoire qui demeure leader en Afrique occidentale francophone. A noter que tout comme l’année précédente, ces deux pays maintiennent leur position d’armée leader en cette année 2024. Il en de même pour le Niger (25è rang africain et 121è rang mondial) est 5è de la CEDEAO et 3è de la zone UEMOA. Par ailleurs, on constate que le Burkina, pays membre de la confédération de l’Alliance des États du sahel (AES) tout comme le Mali et le Niger, occupe le 29è rang africain et 127è mondial. Autrement dit, le Mali (20è africain et 106è mondial) le dépasse de très loin.

Les États Unis, première puissance de feu du monde

D’après le rapport de “Global Fire Power“, les Etats-Unis conservent toujours le titre de première puissance de feu du monde. La Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud complètent respectivement ce top 5 mondial des puissances militaires. La France détient le 11è rang mondial, tandis que l’Ukraine se loge à la 18è place. A l’instar de 2023, le Bhoutan, pays d’Asie du Sud, est resté au bas de l’échelle dans ce classement mondial des puissances militaires, soit 145è.

Il faut noter que le classement de “Fire Global Fire” (GFP), basé sur un « Power index » ( indice de pouvoir) dont le score parfait serait de 0,0000 , est impossible dans les faits. Ainsi, plus on s’éloigne de ce score, plus on recule au classement. GFP ne prend pas en considération les stocks nucléaires et pénalise les pays qui ne disposent pas de littoral sur la mer, c’est à dire les pays qui n’ont pas de forces navales.

A Diallo

