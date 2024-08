Le chef de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), le colonel-major Souleymane DEMBELE, a affirmé le lundi 29 juillet sur la chaine nationale que les forces armées maliennes ne vont jamais reculer, malgré les pertes en vie humaine aux abords de Tinzawaten où sont basés des groupes séparatistes.

Dans la bataille de Tinzawaten, la hiérarchie militaire confirme avoir enregistré de nombreuses pertes en vie, sans avancer de bilan précis, lors de plusieurs jours d’affrontement avec les groupes séparatistes aidés par des terroristes.

« Avec la zone très montagneuse, alors on n’est pas à présent arrivé à faire une évaluation de la situation. Mais tout ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a eu des pertes en vies humaines et matérielles de part et d’autre », a souligné le directeur de la DIRPA ce lundi 19 juillet sur la chaine nationale.

Lors de ce passage médiatique, le colonel-majr DEMBELE est revenu sur les circonstances de ces attaques survenues alors que les Forces armées maliennes menaient leur mission de reconquête de l’ensemble du territoire national.

« Les FAMa étaient dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes, mais aussi de stabilisation du pays. Et, ce n’est autre qu’une patrouille de routine qui a été conduite de Kidal en passant par In-afarak, Bougueissa jusqu’à Tinzawaten. C’était alors une bataille de survie pour les groupes armés terroristes », a indiqué l’officier malien, rappelant que les FAMa ont quitté depuis le 19 juillet Kidal pour converger d’abord vers In-afarak avant de l’occuper.

Après Bougueissa, c’est aux abords de Tinzawaten que l’armée a été attaquée par les groupes séparatistes considérés depuis quelques temps par le gouvernement de terroristes. Mis en déroute, ils ont ensuite bénéficié de l’aide des membres du JNIM affilié à Al-Qaïda, a-t-il précisé.

« L’opération est en cours. Les FAMa ne vont jamais se dénier de leur mission régalienne qui est de recouvrer l’intégralité du territoire national, mais aussi d’assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et les FAMa sont engagées à cet effet et malgré les vicissitudes, elles vont combattre jusqu’au dernier souffle. Nous n’allons jamais reculer. Notre mission, c’est d’assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens. Mais aussi de stabiliser ce pays », a déclaré l’officier malien.

Selon lui, cette situation ne doit nullement cacher les prouesses de l’armée nationale qui, en deux ans, a fait des exploits que les forces étrangères en dix ans de présence n’ont pas pu réaliser.

« Les forces armées sont seules aujourd’hui à faire face à cette cohorte de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les FAMa aillent jusqu’au bout de leur mission. », a-t-il indiqué.

Alors que le pays cherche à assoir sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, il a déploré que dans ce combat, le Mali est victime de guerre informationnelle et communicationnelle. L’objectif, selon lui, est de dénigrer les FAMa, de déstabiliser le pays.

« Il faudrait bien que les populations comprennent cela. Il faudrait bien que les Maliens se rendent compte que ça soit les forces armées maliennes, que ça soit le Mali, que nous sommes dans une dynamique de déstabilisation par les forces extérieures », a conseillé le colonel-major Souleymane DEMBELE.

PAR SIKOU BAH

