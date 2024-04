Le lundi 25 mars en fin d’après-midi, s’est tenue sur la place d’armes de l’Etat-major de la Garde nationale, une cérémonie collective de rupture de jeûne, sous la présidence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, accueilli par le chef d’état-major de la Garde nationale du Mali, le Colonel-major Famoukè Camara en présence de nombreuses personnalités de la hiérarchie militaire et de la sécurité du pays.

En plus du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Col.Sadio Camara, cette cérémonie s’est tenue en présence du Secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Oumar Sogoba, du Chef d’état-major général des Armées, le Général de division Oumar Diarra, du CEM sortant de la Garde nationale, actuel Ambassadeur du Mali en Chine, le Général de Brigade Elysé Jean Dao, d’autres officiers, sous-officiers et hommes de rang de la Garde nationale ainsi que des légitimités traditionnelles et religieuses de N’Tomikorobougou.

Deux temps forts ont marqué cette cérémonie modeste mais pleine de sens. A savoir, le mot de bienvenue du chef d’état-major de la Garde nationale, le Colonel-major Famoukè Camara et la prière collective, dirigée par l’Imam de la mosquée du Camp des Gardes de N’Tomikorobougou.

Après avoir accueilli et faire installer le Ministre Sadio Camara et sa délégation, le Chef d’état-major de la Garde nationale, dans son mot de bienvenue a tenu d’abord à faire observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de la crise sécuritaire.

Après avoir mis l’évènement dans son contexte, une cérémonie collective de rupture de jeûne organisée par l’Etat-major de la Garde nationale avec le soutien de l’Etat-major général des armées, le Colonel-major Camara a indiqué qu’il s’agit de magnifier la cohésion, la solidarité, le partage au sein de la grande famille des forces armées et de sécurité du Mali. Tout cela, dira-t-il, en communion avec la population civile. « Qu’il plaise au tout puissant que les prières et sacrifices des croyants nous ramènent la paix et la prospérité » a-t-il émis comme vœu avant de remercier tous ceux qui ont honoré ladite cérémonie par leur présence.

Cette intervention du Chef d’état-major de la Garde nationale a été suivie à la seconde près par le signal de la rupture du jeûne. Le public présent fut servi des aliments nécessaires pour bien procéder à la rupture du jeûne. Suivra la prière collective, dirigée par l’Imam de la mosquée du Camp des Gardes.

Avant de prendre congé de sa famille d’origine, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara a tenu à témoigner de sa satisfaction devant la tenue de telle cérémonie. Qui constitue pour lui, l’occasion pour les militaires, les familles des militaires et autres de se retrouver dans la communion pour rompre le jeûne ensemble, prier ensemble pour le Mali et prier pour tous les militaires tombés et sur le champ de l’honneur et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

