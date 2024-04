Insécurité au Mali : Création d’une force d’intervention rapide pour faire face au terrorisme

Les autorités maliennes ont annoncé la création d’une force d’intervention rapide placée sous l’autorité du chef d’état-major général des armées, en vertu d’un décret présidentiel publié mercredi soir.

Cette nouvelle force est chargée de « planifier, coordonner et diriger les opérations de lutte contre les organisations terroristes criminelles visant à créer des impacts opérationnels décisifs, combattre les organisations terroristes et criminelles, participer à la libération des otages, protéger les hautes personnalités militaires et civiles, ainsi que les installations sensibles et soutenir les forces spéciales en cas de besoin, » précise le décret.

Elle peut intervenir partout dans le pays et sera dirigée par un général ou un haut gradé appelé « commandant » qui sera nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre des forces armées et qui sera secondé par un autre officier appelé commandant adjoint en cas d’absence du commandant ou son incapacité.

La création de la Force d’intervention rapide « FIRA » s’inscrit dans le prolongement d’autres initiatives de lutte contre le terrorisme, notamment le bataillon des forces spéciales indépendantes, les centres de formation et la Force spéciale antiterroriste (FORSAT).

A. Diallo

