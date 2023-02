Mali : Un nouveau lot de drones de type TB2 réceptionné à Gao

L’Armée malienne vient de renforcer son vecteur aérien. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara a réceptionné, mardi, dans la Région de Gao, un nouveau lot de drones de type TB2. Cette acquisition intervient juste après deux mois de celle des premiers drones à Sévaré.

Nul doute que ces équipements de combat de dernière génération, pilotés par les jeunes maliens, faciliteront le travail des Forces armées maliennes (FAMa) dans leur mission régalienne. Dans une interview accordée à l’ORTM, le colonel Sadio Camara a indiqué que les autorités de la Transition ont décidé d’armer les Forces de défense et de sécurité. Pour lui, les maliens l’ont compris et accepté de donner la priorité à l’Armée. Il ajoute qu’il s’agit d’un processus qui est continuel. « Nous avons donné des drones à Sévaré et aujourd’hui c’est Gao. Et dans un futur proche ça serait d’autres régions ou la capitale », a-t-il fait savoir.

Et d’ajouter : « Nous n’allons jamais oublier l’effort fourni par le peuple malien. Chaque fois que nous y pensons, ça nous motive davantage ». Au cours de la cérémonie de réception, le colonel Sadio Camara confia qu’il a rencontré des hommes et des femmes très engagés qui ont le moral au beau fixe. « Ça nous rassure. Nous sommes conscients de quelques difficultés qui sont au niveau de la Région de Gao et nous avons pris bonne note », a indiqué le ministre de la Défense.

À travers cette nouvelle acquisition, les autorités de la Transition réaffirment leur volonté de mettre les moyens nécessaires à la disposition des FAMa dont la montée en puissance est désormais incontestable dans la lutte contre le terrorisme.

Souleymane SIDIBE

