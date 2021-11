Depuis un certain temps on assiste à une montée en puissance de nos Forces armées face aux ennemis de la paix. En effet, les FAMa du poste de sécurité de Guiré secteur 6, région de Nara ont vigoureusement repoussé une attaque d’un groupe armé terroriste ce dimanche, 14 novembre 2021 aux environs de 14h45.

Le bilan fait état : côté FAMa de 04 morts et 14 blessés ; côté assaillants 06 morts. Aussitôt, 03 blessés ont été évacués par un hélicoptère FAMa pour leur prise en charge.

Le chef d’Etat-Major général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d’armes des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Une fois de plus les partenaires étrangers présent sur le sol malien, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sont interpellés à jouer pleinement leur rôle dans cette lutte.

Brehima DIALLO

