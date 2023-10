Recrutement au sein de l’armée : Cacophonie et confusion dans le dépôt des dossiers

La guerre entre le Mali et les groupes armés terroristes qui fait de plus en plus victimes surtout parmi les militaires, n’a nullement émoussé l’ardeur des jeunes qui sont toujours motivés et déterminés à rejoindre les rangs de l’armée. En effet, quand le ministère de la Défense et des anciens combattants a lancé la campagne de recrutement au niveau des militaires du rang, les jeunes désœuvrés n’attendaient avec impatience que cette occasion pour se faire enrôler dans l’armée et défendre la patrie. Le nombre si faible demandé n’a pas découragé. Mais aujourd’hui les candidats se heurtent à problème de pièces administratives à chercher pour constituer les dossiers. Cette étape risque de laisser sur les carreaux des meilleurs candidats. Mesurant la gravité de la situation et surtout l’étroitesse du temps imparti les autorités compétentes ont décidé de prolonger le délai de dépôt jusqu’au mois de novembre. Les autorités ne peuvent-elles pas faire mieux ?

Comme l’on sait tous actuellement au Mali il n’y a pas d’offres d’emploi que ça soit public ou privé surtout en ces temps-ci où les choses sont devenues beaucoup plus complexes et cela à cause de la crise sociopolitique. Des entreprises sont parties en faillite à cause de la situation actuelle du pays, ce qui a encore plus augmenté le taux de chômage. C’est pour cela que les jeunes, après avoir appris le lancement d’un concours de recrutement ont saisi cette opportunité pour tenter leur chance. Ainsi une porte vient de s’ouvrir aux plus chanceux, sauf que la grande inquiétude est l’acquisition des papiers administratifs pour constituer les dossiers. Une lenteur administrative couplée à la corruption va faire perdre la chance à beaucoup de candidats. Certains peinent à avoir une simple pièce d’identité d’autres, le casier judiciaire et les plus malchanceux seront forclos avant la date limite. Prenant le taureau à ses cornes, les autorités ont décidé de prolonger la date limite de dépôt de dossiers jusqu’en début novembre. Mais à l’allure où les choses sont les candidats sont plus que découragés car la procédure est très délicate. L’on sait tous qu’au Mali avoir un papier c’est un cauchemar alors chercher un dossier durant un appel d’offre c’est un calvaire. D’après les informations et nos constats, il faut non seulement avoir les moyens financiers parfois et être courageux pour avoir les documents et les déposer dans les différentes structures. Les mairies, les tribunaux, les commissariats sont tous bondés de monde en quête des documents administratifs. Malgré les consignes données par le ministre de l’administration territoriale, le Col Abdoulaye Maïga, celles de permettre aux demandeurs de déposer auprès de qui de droit les documents sollicités ne sont pas obtenus à temps et certains coûtent chers. Il s’agit de la délivrance d’un numéro d’identification nationale temporaire aux personnes désirant faire le concours d’entrée à l’armée et n’ayant jamais été enrôlées au Recensement Administratif à vocation d’état civil. Malgré cela la situation pour les candidats n’a pas changé d’un iota, à savoir que chaque jour suffit sa peine en terme de difficiles. Mais ils sont décidés à porter l’uniforme pour défendre la patrie dans un contexte historiquement difficile.

En somme, au prochain recrutement l’Etat doit revoir ses manières de lancer le concours et faciliter l’obtention des dossiers afin de permettre aux candidats de déposer leurs dossiers en toute quiétude et donner les mêmes chances aux candidats.

Oumou SISSOKO

