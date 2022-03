La force Barkhane poursuit la ré-articulation de ses forces hors du territoire malien, en coordination avec l’ensemble des partenaires.

Cette manœuvre logistique complexe est conduite en bon ordre, en sécurité et en liaison avec les forces armées maliennes, tout en continuant la lutte contre les GAT.

La semaine a été marquée par la poursuite des opérations de sécurisation élargie des emprises et des axes logistiques et la neutralisation de Yahia Djouadi, haut cadre historique d’AQMI.

ACTIVITÉ DE LA FORCE

Manœuvre de ré-articulation de Barkhane–désengagement de la BOA de Gossi

Faisant suite aux annonces du président de la République du 17 février 2022, les opérations de préparation au désengagement de la Base opérationnelle avancée (BOA) de Gossi ont débuté. Les travaux de démontage de la BOA de Gossi ont commencé dès l’annonce du Président et ils dureront plusieurs semaines.

L’essentiel des travaux se concentre actuellement sur le démontage des zones vie, le nivellement du terrain et l’empotage des conteneurs (type KC20) qui seront désengagés par voie routière au cours de différents convois.

Du 28 février au 3 mars 2022, le sous-groupement tactique désert (GTD) Grenat du GTD Hermès a effectué le 1er convoi de désengagement de la BOA, escortant une trentaine de camions civils entre la Plateforme opérationnelle désert (PfOD) de Gao et la BOA de Gossi. Il a fallu près de quatre jours au GTD pour effectuer l’aller, le chargement du convoi à Gossi et le retour à Gao.

Les aéronefs de la BAP de Niamey appuient les convois de ré-articulation

Le 3 mars 2022 une patrouille composée d’un Mirage 2000C et d’un Mirage 2000D de la Base aérienne projetée (BAP) de Niamey a appuyé le convoi logistique entre la BOA de Gossi et la PfOD de Gao.

À l’issue, un créneau de formation au profit des Guideurs aériens tactiques avancés (GATA) de la Force conjointe G5 Sahel et de la MINUSMA s’est déroulé au-dessus de Gao. À cette occasion, les équipages de Mirage 2000 de la BAP ont procédé à des shows of force et à des entraînements de frappes aériennes.

La patrouille s’est ensuite dirigée vers Ménaka pour travailler avec un Joint Terminal Attack Controller (JTAC) de la Task Force Takuba. La mission s’est poursuivie au Burkina Faso puis au Niger, par des prises de contact avec des GATA burkinabè et nigériens.

Neutralisation de Yahia Djouadi, haut cadre historique d’AQMI

Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, la Force Barkhane a conduit une opération visant un haut cadre historique d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali. Cette opération a conduit à la neutralisation du djihadiste algérien Yahia Djouadi, alias Abou Ammar al Jazairi, acteur historique de l’expansion d’Al Qaïda et du terrorisme djihadiste en Afrique de l’Ouest.

Après l’avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI et au RVIM (Rassemblement pour la victoire de l’Islam et des musulmans), puis formellement identifié, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Tigre et deux drones français. Lors de la reconnaissance de la zone qui a suivi, des munitions ont été détruites et de l’armement a été saisi.

Les opérations contre les groupes armés terroristes, en particulier contre les principaux responsables d’AQMI et du RVIM et de l’EIGS, se poursuivent. Sa neutralisation est un nouveau succès tactique pour la Force Barkhane qui reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes, avec ses alliés sahéliens, européens et nord-américains. Elle affaiblit encore davantage AQMI en portant un coup sévère à son état-major et en privant le RVIM d’un relais majeur dans le nord du Mali et d’un cadre historique particulièrement expérimenté.

Cette neutralisation s’ajoute aux derniers succès qui ont affaibli les GAT : – au mois de juin 2021, Dadi Ould Chaib, chef de groupe plus connu sous le nom d’Abou Dardar, et Sidi Ahmed Ould Mohammed alias Khattab alMauritani ont été capturés tandis que Almahmoud ag Baye alias Ikaray, important cadre de l’EIGS, a été neutralisé ; – en juillet 2021, Issa al-Sahraoui, coordinateur logistique et financier de l’EIGS, et véritable chef de l’EIGS au Mali, et Abou Abderrahmane al-Sahraoui, second cadre de l’EIGS chargé de prononcer des jugements ont été eux aussi neutralisés ; – en août 2021, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, émir de l’EIGS a été neutralisé ; -en décembre 2021, Soumana Boura, chef de groupe de l’EIGS, a été neutralisé en étroite coordination avec les autorités nigériennes.

Action de partenariat de combat avec le Niger

Le 8 mars, un drone d’observation de la force Barkhane a repéré une quinzaine de GAT à moto, à In Araban, à proximité de la frontière malo-nigérienne, côté Mali, et faisant route vers le Niger.

La force Barkhane a prévenu les autorités nigériennes d’une possible arrivée des GAT et l’autorisation de les neutraliser en cas de franchissement de la frontière. L’action de la force Barkhane a permis de neutraliser une partie des terroristes à proximité de la frontière, près de Akabar, au Mali.

