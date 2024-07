Le lundi 1er juillet 2024, le Directeur de la Direction des Informations et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le Colonel-Major Souleymane Dembélé, a fait le point, devant les hommes de médias, de la situation sécuritaire durant le mois de juin écoulé au Mali. A ses dires, le mois de juin a été plus calme, contrairement au mois de mai dernier où « nous avons constaté beaucoup d’attaques aux engins explosifs improvisés » « Les FAMA s’engagent à assurer au peuple Malien un territoire libre de tout groupe terroriste, un espace épris de paix et de quiétude, où il fait bon vivre », dixit le Colonel-Major Souleymane Dembélé.

Les Forces Armées Maliennes maintiennent toujours l’initiative sur le terrain avec la combinaison d’actions terroristes et aériennes qui ont permis des manœuvres de grandes complexités ayant eu des résultats probants sur le terrain, a dit la colonel Major Souleymane Dembélé. Selon lui, les FAMA, appuyées par des moyens techniques, ont intensifié les opérations de recherches, de neutralisation des Groupes armés terroristes, en détruisant également leurs sanctuaires sur l’ensemble du territoire. Il a également fait savoir que le mois de juin a été plus calme, contrairement au mois de mai dernier où « nous avons constaté beaucoup d’attaques aux engins explosifs improvisés ». Le colonel Major Dembélé a indiqué que l’utilisation excessive de ces engins explosifs dénote à suffisance l’incapacité de ces GAT à narguer frontalement les FAMA.

Sur le théâtre Centre, le colonel Major Dembélé a indiqué que le soir, vers 17 heures, le 1er juin 2024, deux(2) stocks de vivres extorqués par le JINM à la population au nom de la zakat ont été signalés dans les magasins de Talaye Théra et de Sékou Bory, à Kouli situés à environ 09 km au Nord-Ouest de Diafarabé. Le 02 juin, vers 05 heures du matin, un GAT a dynamité le pont reliant Niono aux différents villages entre Siguiné, Nidola, Kala, Nampala, situés respectivement à environ 21, 12, et 17 km au Sud-Est de Niono. Selon le colonel major, les terroristes voulaient empêcher les mouvements des FAMA dans cette zone. Il a indiqué que le même jour vers 10h30 minutes, des terroristes en motos en provenance de Tongonio-Coro, ont attaqué les paysans de Tongolo-Coura, situé à environ 10 km au Sud-Ouest de Kolongo dans le cercle de Macina. Le bilan provisoire est de 02 villageois tués et d’un (01) corps de terroriste abandonné. Encore le même jour, un GAT armé d’AK-47 évoluait à bord d’un véhicule et sur des motos en provenance du hameau abandonné à Siranissaba, situé à environ 18 km au Sud-Ouest de Saye, a effectué des tirs de harcèlement en direction de Tangara, et a enlevé du bétail. Le 10 juin, vers 7 heures, à hauteur de Kama, situé au Sud-Ouest de Farabougou, un EEI a sauté au passage d’un véhicule du GTA-1 Kélétigui, lors de la relève descendante de la localité. Le bilan fait état de 03 morts et 02 blessés graves.

« Le 10 juin 2024, les FAMA de la position de Diré ont vigoureusement repoussé une attaque dirigée par un GAT », a indiqué le colonel Major Dembélé. Le bilan fait état de deux GAT neutralisés.

Sur le théâtre Centre, le 11 juin 2024, le colonel major Souleymane Dembélé dira qu’un incident EEI a visé la relève descendante de Dioura entre Sultan-Were et Chouala-Were, situé à 03 km au Nord de Siribala-Coura, faisant trois(blessés) graves. Le 23 juin 2024, il y a eu une explosion d’un EEI au passage d’un véhicule de la corvée soupe à 03 km sur l’axe Niafunké-Goubo, ayant fait 03 morts et 03 blessés graves.

Sur le théâtre Est, le 7 juin 2024, un commandant de l’Etat Islamique au Grand Sahara du nom d’Abdoul Aziz Goika dit Maza et deux autres de ses éléments ont été neutralisés par le GSIM, dans la région de Gao. Le 14 juin 2024, la relève descendante de Menaka, a été prise à partie par des terroristes de l’EIGS à travers des tirs et l’emploi d’un véhicule piégé à environ 04 km d’Indeliman. Le bilan provisoire est de 04 blessés côté FAMA. Le 16 juin 2024, vers 1h 35 mn, 04 terroristes armés, à bord d’un véhicule pick-up, avaient mis en place un poste de contrôle près de Tinzawaten, empêchant les camions de transport de marchandises en provenance d’Algérie de se rendre à Kidal et Gao et les obligeaient à débarquer leurs marchandises à Tasik et à Amassine.

Revenant sur le théâtre Est, le colonel Major Dembélé a encore fait savoir que le même 18 juin 2024, vers 8h20, les FAMA ont découvert des minutions de guerre abandonnées dans la ville de Kidal. Selon le colonel Major Souleymane Dembélé, il s’agissait d’une caisse remplie de 22 grenades, 02 boites de bouchons allumeurs M33P-9,02 roquettes de RPG-9, dites munitions en vrac de 7, 62 mm, et de 12, 7 mm, ont été remises à l’équipe EOD du Génie. Il a rappelé également que le 26 mai 2024, un accrochage a eu lieu entre les FAMA et un GAT dans le secteur de Menaka dont plusieurs bases terroristes ont été détruites, plusieurs assaillants neutralisés à Inababane. Le 27 juin 2024, le check-point sur la route d’Aderboukane a fait l’objet d’une attaque terroriste. Selon le colonel Major, Souleymane Dembélé, cette attaque a été repoussée et plusieurs terroristes ont été neutralisés par les FAMA.

Sur le théâtre Sud, le 10 juin 2024, la Brigade Territoriale et la Gare de Toukoto ont fait l’objet d’attaque par un GAT : 02 motos appartenant aux agents ont été brulées au niveau de la BT.

Le colonel Major a appelé les populations à toujours collaborer avec les FAMA, car, selon lui, à chaque fois qu’il y a une franche collaboration de la populations et les FAMA, il y a eu des résultats probants. Il a également demandé aux journalistes de faire énormément attention pour ne pas tomber dans la désinformation qui pour pourrait servir l’ennemi. Par ailleurs, il a fait cas des actions de son département, avant de rassurer que les FAMA seront toujours engagées à sécuriser la population et ses biens. « Les FAMA s’engagent à assurer au peuple Malien un territoire libre de tout groupe terroriste, un espace épris de paix et de quiétude, où il fait bon vivre », a déclaré le Colonel-Major, Souleymane Dembélé, Directeur de la DIRPA.

Fakara Faïnké

Commentaires via Facebook :