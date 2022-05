Le succès des opérations militaires repose le plus souvent sur la collaboration avec les populations civiles. C’est pour cette raison que la hiérarchie militaire s’emploie activement à maintenir une bonne coexistence auprès des civils pour la préservation de leurs vies et de leurs biens. C’est dans cet esprit que le Commandant du Théâtre Est de l’opération Maliko, le Colonel Famouké Camara, s’est rendu, le lundi 23 mai 2022, à Tessit. Cette visite opérationnelle sur le terrain aura permis à l’officier supérieur de s’enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain et de s’assurer de leur bonne collaboration avec la population de Tessit. Aussi, il en a profité pour rassurer cette population que le retrait du Mali du G5-Sahel ne va nullement les affecter.

Lors de ce déplacement, le Colonel Camara s’est entretenu avec la troupe et les notabilités de Tessit. Il les a rassurés des dispositions sécuritaires prises par les plus hautes autorités militaires pour contrecarrer d’éventuels impacts pouvant se produire à la suite du retrait de notre pays du G5-Sahel. Il a aussi insisté auprès des FAMa sur le maintien d’une franche collaboration avec la population civile pour la bonne exécution de leur mission.

Par ailleurs, le Commandant du Théâtre-Est de l’opération Maliko a invité ses vaillants combattants à plus de cohésion, de discipline, de détermination et d’engagement dans la lutte contre les forces du mal.

Cette visite a été mise à profit pour faire des aides médicales à la population de Tessit à travers des consultations gratuites et des distributions de médicaments. En retour, les notabilités de Tessit ont chaleureusement remercié le Commandant du Théâtre-Est de l’opération Maliko, le Colonel Famouké Camara pour son engagement et sa disponibilité à les accompagner.

A la suite de ces consultations gratuites, le Directeur Zonal des Services de Santé des Armées de la 1ère Région Militaire, le Commandant Alassane Ag Ismaël, a fait savoir que les pathologies rencontrées lors des consultations gratuites sont notamment le paludisme, les infections respiratoires aigües et un mal de nutrition sévère. Le Commandant Alassane dira que cette activité a été possible grâce à l’intervention des services de santé des armées aux côtés du personnel de santé présent à Tessit pour montrer à cette population que les FAMa sont là pour eux.

Pour le Conseiller Communal de Tessit, M. Mohamed El Balcourd, cette assistance médicale des FAMa envers la population de Tesit va contribuer à instaurer un climat de confiance entre les deux camps. Il a aussi lancé un cri de cœur au gouvernement de la transition pour venir en aide aux déplacés présents à Tessit.

Sidiki Dembélé

