Au-delà de la symbolique des vœux de Nouvel An, la rencontre avec le Chef suprême des Armées, le Général d’armée Assimi Goïta, offre l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de dégager les perspectives pour 2025

La traditionnelle série de présentations des vœux de Nouvel An au Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, s’est poursuivie hier dans la salle des banquets du Palais de Koulouba, avec les Forces de défense, de sécurité et paramilitaires.

C’était en présence du Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), le Général de corps d’armée Malick Diaw et des membres du gouvernement dont le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara.

Au-delà de la symbolique des vœux, cette cérémonie offre l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de dégager les perspectives pour 2025. Elle exprime aussi la fraternité d’armes entre les éléments des Forces de défense, de sécurité et les paramilitaires et traduit leur soumission aux autorités politiques.

Revenant sur le bilan de l’année écoulée, le chef d’état-major général des Armées a rappelé que les Forces de défense, de sécurité et les paramilitaires ont travaillé conformément aux orientations politiques, principalement les principes qui guident l’action gouvernementale, pour le retour de la sécurité et de la stabilité.

Pour le Général de division Oumar Diarra, l’armée malienne doit assumer son histoire, s’approprier avec résilience de ses responsabilités et missions actuelles, tout en se projetant résolument dans l’avenir pour atteindre une montée en puissance et une modernisation. Il dira que le but ultime est que les Forces armées maliennes (FAMa) assurent, de manière autonome, la défense souveraine du territoire national, tout en promouvant les intérêts fondamentaux du pays.

DRONES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION- Le chef d’état-major général des Armées a ensuite souligné que leur raison d’être demeure de faire la guerre ou la paix, quand ils sont sollicités. Malgré la volatilité, la complexité et l’ambigüité de l’environnement sécuritaire, opérationnel et géopolitique, a indiqué l’officier général, la mise en œuvre de cette vision s’est poursuivie courant 2024 avec la coordination des opérations au cœur du Plan Maliko.

Il s’agit également de la poursuite des réformes et la restructuration continue des armées et services, du renforcement des partenariats gagnant-gagnant au cœur de la Confédération AES. Sans oublier les pays contribuant au renforcement de nos capacités opérationnelles. Le Général Diarra a souligné l’amélioration de la situation logistique avec le renforcement continu des capacités opérationnelles des forces. «Le dernier en date est la réception des drones de dernière génération de type ACKENZI pouvant opérer sur n’importe quel point du territoire national», a-t-il salué.

Le chef d’état-major général des Armées a aussi félicité les remarquables capacités d’adaptation et de réflexion des FAMa face à un environnement changeant, fébrile, ambigu et complexe.

D’après lui, ces qualités ont permis de maintenir le cap pour atteindre les objectifs militaires, conformément aux orientations politiques visant le retour de l’autorité de l’État et la restauration de la souveraineté sur l’ensemble du territoire national. La consolidation des acquis en mesure de continuer le redéploiement des Forces de défense, de sécurité et paramilitaires et le soutien au retour progressif de l’administration et des services sociaux de base sur le territoire national fait également partie des efforts fournis pendant l’année écoulée.

S’y ajoutent la poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire ayant conduit les FAMa dans les zones non visitées depuis belle lurette comme Inafarak, Tinzaoutène et Abeibara dans la Région de Kidal ; l’amélioration continue des conditions de vie et de travail des hommes. «Les menaces auxquelles la patrie est confrontée imposent à nos Forces de défense, de sécurité et paramilitaires, une anticipation stratégique et un effort constant pour préserver notre intégrité territoriale, assurer la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans l’espace AES», a déclaré le Général Oumar Diarra.

D’après lui, l’année 2025 s’annonce avec des perspectives de consolidation renforcée des acquis et des succès, couplées à des ambitions de poursuite du redéploiement des forces et du maillage du territoire national. Pour l’officier général, ces actions visent à assurer un retour sécurisé de l’administration et des services sociaux de base au bénéfice des populations.

Le chef d’état-major général des Armées ajoutera que la mise en œuvre du concept d’opération validé par les chefs d’état-major de l’AES se concrétisera davantage avec la coordination et le renforcement des actions d’appuis mutuels et conjointes déjà en cours. Affirmant que le Plan Maliko qui était au cœur des opérations militaires depuis 2020 a pris fin, le Général Oumar Diarra dira qu’un nouveau plan a été élaboré.

Selon lui, celui-ci est plus adapté, flexible et recentré sur les priorités de sécurisation, de stabilisation et de normalisation. Il a aussi réaffirmé l’engagement de la hiérarchie militaire à éradiquer les menaces de l’irrédentiste téléguidé, le terrorisme, les tensions communautaires instrumentalisées et les groupes criminels organisés.

UNITÉ D’ACTION- De son côté, le Président de la Transition a invité les Forces armées et de sécurité à la cohésion et à l’unité d’action, gage des succès. D’après le Général d’armée Assimi Goïta, la réorganisation de nos structures, l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats et l’investissement dans le matériel adéquat ont permis de créer un environnement favorable à la réussite des opérations.

Le Chef de l’État dira que dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est impératif d’adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu’externes. «C’est dans cet esprit que nous avons œuvré, avec nos frères d’armes du Burkina Faso et du Niger, à la mise en place d’une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel», a-t-il précisé.

Selon le Chef suprême des Armées, les succès opérationnels que nos militaires remportent sur les différents théâtres, redonnent de l’espoir aux populations et confortent, par la même occasion, le lien Armée-Nation. «Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter davantage la confiance du peuple malien, dont le sacrifice consenti en faveur de l’Armée doit être à la dimension de sa quiétude», a exhorté le Président de la Transition.

Le Général d’armée Assimi Goïta notera que l’année 2025 se présente comme une année de grands défis. De ce fait, il a invité les FAMa, aux côtés de leurs frères d’armes du Burkina Faso et du Niger, à accélérer les procédures de planification opérationnelle tout en privilégiant une approche globale de résolution de la crise à laquelle nos États sont confrontés. «Il y va de l’atteinte des autres objectifs majeurs indissociables de l’action militaire, notamment le développement et la diplomatie», a fait savoir le Président Goïta, avant de saluer les FAMa pour leur rôle dans la refondation de l’État, l’unité nationale et la cohésion sociale.

Le Général d’armée Assimi Goïta a conclu en promettant que l’année 2025 sera celle de la continuité dans le renforcement des capacités opérationnelles des Forces armées et de sécurité. Auparavant, le Chef suprême des Armées avait eu une pensée pour les victimes du terrorisme et réaffirmé son soutien aux blessés, otages et familles endeuillées du fait de cette barbarie.

Bembablin DOUMBIA

Commentaires via Facebook :